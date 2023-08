Educación abonará el 15 de agosto las becas de movilidad a 891 universitarios riojanos

La Consejería de Educación y Empleo ha agilizado los trámites presupuestarios derivados del cambio de Gobierno para que los 891 beneficiarios de las becas complementarias dirigidas a la realización de estudios universitarios fuera de La Rioja puedan disponer ya de estas ayudas el próximo 15 de agosto.

Del mismo modo, el Gobierno regional trabaja para adelantar la convocatoria de estas becas de movilidad relativas al curso 2023/2024 al mes de septiembre y estudia modificar los requisitos para que puedan beneficiarse de ellas más estudiantes de La Rioja.

El objetivo de estas becas es la financiación parcial de los gastos derivados de la realización de cursos universitarios de Grado o de Máster que habilite o sea condición necesaria para el ejercicio de profesión regulada para estudiantes riojanos matriculados en un centro o universidad española fuera del territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Para poder optar a estas becas, los alumnos deben estar realizando estudios que no se impartan con carácter presencial en La Rioja o no haber obtenido plaza en enseñanzas disponibles de forma presencial en la región por no alcanzar la nota de corte el curso académico en el que iniciaron sus estudios.

Entre las condiciones para la concesión de las mismas se establecen requisitos académicos, como las calificaciones medias y los porcentajes de créditos aprobados, así como económicos en función de aspectos como la renta y el patrimonio.