La nueva estrategia que utilizan las empresas en España para contratar empleados: Sin que llames

El reclutamiento inverso es una tendencia cada vez más presente en el mercado laboral por la que las compañías propician el acercamiento a los profesionales que consideran atractivos, como una forma de garantizarse el mejor talento y evitar que lo roben los competidores.

Rastreo en redes sociales, solicitud de referencias, son algunas de las tácticas que llevan a cabo las empresas para acercarse a los posibles candidatos, y que les obliga a ser cada día más creativas.

Sobre esta tendencia y otros temas, como el papel de la IA en la automatización de los RRHH, o las habilidades blandas más demandadas, se abordarán en lanovena Feria Virtual de Empleo en España, que está realizando UNIR hasta el 4 de junio y cuyo acceso es totalmente abierto y gratuito para todas las personas que estén interesadas en conocer las últimas novedades del mercado laboral, así como contactar con más de 200 empresas nacionales e internacionales participantes y postular a las más de 1.200 ofertas disponibles.





HABILIDADES BLANDAS

Las ‘softs skills’ o habilidades blandas de los postulantes como la actitud o empatía resultan cada vez más determinantes para los departamentos de RRHH a la hora de seleccionar postulantes.

El 75% de las empresas no encuentran los perfiles que buscan, según la empresa en soluciones de Recursos Humanos, Randstad.La falta de talento local podría costarle a España hasta 14.500 millones de euros, equivalente al 1,3 % del PIB, según un informe de INDESIA que eleva al 79% las empresas que no pueden desarrollar sus proyectos con la velocidad que les gustaría por no contar con el personal con las habilidades adecuadas.





BRECHA

La brecha de habilidades es uno de los retos a los que se enfrenta el mercado laboral actual, tal y como ha quedado patente en el World Employment Conference 2024.

Marta Carrión, responsable del Área de Empleo/COIE y UNIRalumni de UNIR, explica en COPE Rioja,¿en qué consiste esta nueva tendencia de reclutamiento? y ¿qué beneficios tiene esta tendencia frente a otras?.

REVERSE RECRURITING

Existen nuevos elementos que muestran grandes cambios entre las personas que se encuentran en búsqueda activa de empleo, o para mejorar en sus carreras. Tener mayores facilidades de conciliación entre la vida laboral y personal, la posibilidad de teletrabajar o hacerlo en formato híbrido (presencial-virtual), y no ‘atarse’ a esquemas rígidos de horarios de entrada y salida de una oficina son cada vez más importantes para los candidatos.