El PP propone que el Ayuntamiento de Logroño gestione directa y transitoriamente la estación de autobuses

El PP propone que el Ayuntamiento de Logroño gestione directamente la nueva estación de autobuses durante un periodo transitorio para, de esta manera, poder abrirla lo antes posible. Es su propuesta tras conocer que el Tribunal de Contratación no ha admitido el recurso presentado por Autobuses Jiménez contra el pliego de gestión indirecta.

Al no admitirse el recurso, se levanta la suspensión del procedimiento de licitación indirecta, al que, por cierto, no se había presentado ninguna empresa. Por ello, el PP plantea, según ha explicado su portavoz, Conrado Escobar, que se declare oficialmente desierta la licitación, que se inicien los trámites administrativos para la gestión directa por un periodo transitorio no inferior a 3 años y que se acelere la construcción del vial lateral que da acceso a la estación, es decir, la calle Miguel Delibes.

El portavoz popular ha recordado que la gestión directa de la estación es lo que recomendaron los funcionarios del Ayuntamiento de Logroño (Tesorería, Intervención, Asesoría Jurídica, Contratación y Espacio Público), pero el Ejecutivo socialista lo ha rechazado.

Los "populares" han añadido que el Ejecutivo local "engaña a los logroñeses" cuando busca excusas sobre problemas de seguridad o de accesibilidad de las dársenas. “La responsabilidad de la situación en la que nos encontramos es de quien decidió paralizar las obras del nudo de Vara de Rey, que debían estar finalizadas en abril de 2020 y que hubiera permitido abrir la estación. No quisieron darse cuenta de que todas las obras relacionadas con la estación eran variadas, distintas y unas dependían de otras. Había que encajarlas todas y esto lo había logrado el anterior Gobierno municipal con la inestimable ayuda de LIF, y con el acuerdo de todas las instituciones que la conforman", ha destacado Escobar.

"El alcalde decidió cambiar esos acuerdos, rescatar las obras del nudo para el Ayuntamiento, y ha logrado lo que estaba previsto: desencajar todas las piezas, retrasar todas las actuaciones previstas y que sea más caro para los logroñeses”, ha concluido el portavoz del PP.