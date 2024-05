La mujer que rompe barreras en La Rioja el fútbol femenino gracias a una lesión

Patricia Sanpedro es una vecina de Lardero y tiene todo un historial superando barreras. Empezó poniéndose unas botas de tacos para jugar al fútbol cuando el deporte no estaba de moda entre las chicas y se ha convertido en la primera entrenadora de un equipo masculino senior de la historia del fútbol de La Rioja. Ahora quizá lo vemos más normalizado, al fin y al cabo, no hace mucho que la selección femenina de fútbol ganó el Mundial normalizando su presencia en el deporte, pero el fútbol no ha dejado de ser un deporte dominado por hombres y las chicas que querían jugar han tenido que superar ciertos prejuicios. Patricia lo hizo, trabajó duro e hizo oídos sordos a las miradas indiscretas sobre su pasión. “He jugado desde pequeña, desde los cinco o seis años. Jugué muchos años en un equipo femenino”. La carrera de Patricia, sin embargo, se vio truncada por una lesión de rodilla que la dejó fuera: “Ya me costó volver”.



La lesión, como a otros muchos, podría haberla retirado completamente. Jugar al mismo nivel iba a ser difícil pero su talento y sus ganas de implicarse con el deporte la llevaron por otro camino, quería “enseñar lo que sabía a las niñas en un deporte que tradicionalmente ha sido un deporte de chicos”. Empezó técnicando a los equipos femeninos de la zona y, viendo crecer la industria riojana de fúbtol femenino y viendo cómo “nos hemos ido abriendo hueco en un deporte tradicionalmente de hombres”.

El fúbtol femenio en La Rioja no ha dejado de crecer

Casi “sin darme cuenta”, acabó entrenando el San Marcial, equipo de primera regional y su trabajo está viendo resultados. Convertirse en la primera entrenadora de un equipo de fútbol masculino la ha convertido en la punta de lanza del avance femenino en el deporte: “Es un orgullo, estoy rompiendo barreras para que otras niñas vean que se puede hacer”. Asegura que “hay que olvidarse de si somos hombres o mujeres, al frente de los equipos tiene que estar la gente que tenga mejor preparación”.

El San Marcial, bajo su mando, son líderes de grupo y todavía no han perdido un solo partido esta temporada. Los lideres indiscutibles de su categoría, la Regional Preferente. Cada jornada demuestra que es el mejor opción para su equipo porque tiene que ganar el partido y seguir rompiendo el techo de cristal: “Que un hombre entre en un equipo femenino está bien visto pero que lo haga una chica no se ve, yo he tenido la suerte de que el San Marcial ha creído en mi pero no se suelen dar estas oportunidades a entrenadoras”.

Ella es un caso más, pero aquí en La Rioja historias como la suya empiezan a surgir porque el ambiente así lo ha propiciado. La presencia de las chicas en el fútbol es ya una realidad. El deporte ha cambiado mucho desde que ella era pequeña y era de las pocas que pensaba en jugar el fútbol: “Al final en la Rioja se ha trabajado mucho en el fútbol femenino, cuando yo empecé eramos tres equipos y ya hay hasta una Liga”.