El monumental cabreo de un pueblo riojano con MasterChef

Televisión Española (TVE) emitía en la noche del lunes un nuevo capítulo del programa Masterchef, marcado en esta ocasión por el paisaje de los viñedos y escenarios del Museo de la Cultura del Vino Vivanco, en Briones. Fue el escenario en el que los 'aspirantes' trabajaron para seducir al jurado de Masterchef (formado por Samantha Vallejo-Nágera, Jordi Cruz y Pepe Rodríguez) y a una nómina de comensales más que representativos de la sociedad riojana.

Los concursantes adaptaron los platos típicos de La Rioja con las verduras y hortalizas de la huerta riojana como protagonistas, junto con las carnes y embutidos de la región a la alta cocina. Para ayudarles en el adecuado tratamiento de los productos, el 'chef' de Venta Moncalvillo en Daroca, Ignacio Echapresto (una estrella Michelin), ofreció a los participantes algunos consejos para descubrir los secretos de la gastronomía riojana.

Esta semana los vecinos de Briones están mostrado su malestar y criticas con el concurso gastronómico emitido en TVE. El motivo es es que apenas se ha mencionaba el nombre de la localidad durante el transcurso de la prueba que fue grabada, en febrero, en las instalaciones del Museo de la Cultura del Vino de Vivanco.

"Todo muy bien y gracias al gran chef Ignacio Echapresto pero ... Donde ha quedado el nombre del pueblo que ha acogido al concurso ??? Al menos nombrar su nombre por sus vecinos !!!", contestaba al programa una usuaria de Twitter. Hay quien preguntaba "¿Dónde es la prueba?"

¿Dónde es la prueba? Que no me he enterado jejejeje