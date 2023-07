La alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, asegura que la situación financiera de su Ayuntamiento “es mucho más grave de lo que podía llegar a imaginar”.

Acompañada de cuatro de los concejales de su equipo de Gobierno, la primera edil del Partido Popular sostuvo este miércoles en rueda de prensa que el gobierno de la socialista Elisa Garrido ha dejado las cuentas con un superávit de 0 euros.Cifras que, como este 20 de julio ha explicado en COPE Rioja, "corresponden a un informe de la Intervención municipal".

Audio









La alcaldesa de Calahorra afirma que "el abuso de proyectos financiados con Fondos Europeos ha hipotecado el futuro financiero de la ciudad y por eso, el actual equipo de gobierno ha tenido que cancelar proyectos aún no iniciados y aprobará modificaciones presupuestarias para poder resolver problemas y necesidades reales de los calagurritanos".

Según Arceiz, en sus 5 últimos meses de mandato, "Elisa Garrido dilapidó un remanente de casi 11 millones de euros para dejar las arcas de la ciudad a cero".

La afirmación de Mónica Arceiz fue corroborada el miércoles por el concejal de Hacienda y Fondos Europeos, Mario Nafría, quien mostró las 9 modificaciones presupuestarias aprobadas desde enero a mayo por el anterior gobierno, que dejan un saldo de remanente de 0 euros. “No sabemos a qué se refería Elisa Garrido cuando hablaba de ese superávit. Desde luego, no se refería a este Ayuntamiento. Aquí no hay engaño. Las cifras no mienten. El remanente financiero que anunció no existe. Es mentira, y aquí están las pruebas”, precisó Arceiz.

En COPE Rioja, la primera edil ha explicado que fruto de la mala gestión económica del anterior equipo de Gobierno, "no solo ha estado en riesgo el suministro de agua a la ciudad, sino que la luz y el correo son otros servicios básicos para el funcionamiento de Calahorra que el anterior gobierno abandonó coincidiendo con el período electoral".

De hecho, el miércoles, el concejal de Hacienda y Fondos Europeos, Mario Nafría, presentó los requerimientos de pago que Iberdrola y Correos enviaron al Consistorio para que el gobierno de Elisa Garrido abonara las facturas de luz y correspondencia, que ascendían a 63.206 y 74.695 euros, respectivamente.“No se entiende cómo después de una modificación presupuestaria resuelta en abril de 9.142.210,94 euros y otra en mayo de 1.280.795 euros, nadie se preocupara por garantizar la partida presupuestaria para gastos generales de luz y correo, con lo cual o no les importaba que se produjesen cortes generalizados de luz, o es que estaban demasiado enfocados en gastar los 10,7 millones de superávit rápido y a toda costa al estar en un año electotal”.