Los taxistas de Logroño ven con "alivio" poder usar el carril-bus de Vara de Rey

Vara de Rey, en el tramo comprendido entre las calles Huesca y Gran Vía, cuenta desde julio de 2020 con el primer carril-bus de Logroño. Este carril bus será también carril prioritario de circulación de los taxis de Logroño desde el próximo miércoles, 1de septiembre. “Nuestro objetivo cuando creamos este carril de circulación exclusivo para autobuses en cada sentido era impulsar este medio de transporte como principal forma de comunicación Norte-Sur”, ha indicado Jaime Caballero.

Los estudios de tráfico realizados se decidió mantener la exclusividad del autobús en un carril ya que Vara de Rey es una arteria donde transitan a diario autobuses urbanos, interurbanos y aquellos que unen Logroño con otras ciudades. Tras las demandas del sector y el diálogo continuo este carril podrá ser usado por los taxistas. “Logroño Calles Abiertas permite, y así lo hemos defendido siempre, ir mejorando de forma progresiva aquellos espacios que, a demanda de la ciudadanía, pueden hacerse”, ha dicho Jaime Caballero.

“En Vara de Rey lo hemos hecho de varias formas; entre ellas, ampliando el espacio de carga y descarga hablando con los comercios; cambiado de lugar los contenedores; colocando jardineras y otros elementos como aparcabicis.

Cómo usar el carril bus-taxi

El carril bus-taxi podrá ser usado exclusivamente por autobuses y taxis. No existe señalización que permita su uso por otros vehículos, tampoco hay señalización que permita su uso por motocicletas, bicicletas y vehículos de movilidad personal.

Sí puede ser utilizado por vehículos de emergencia, policía, bomberos y sanitarios si fuera necesario.

En el caso de que la línea exterior del carril sea discontinua, se puede ocupar ese tramo del carril solo para cambiar de dirección (girar a la derecha) o para hacer uso de los espacios de carga y descarga y de los estacionamientos de personas con movilidad reducida que existen en Vara de Rey si los vehículos tienen autorizado el uso de esos espacios. Siempre tienen preferencia los vehículos que están ya circulando por el carril bus-taxi. La parte del carril señalado con línea continua en su parte exterior no puede ser invadida por ningún vehículo que no sea autobús o taxi en ningún caso. En estos carriles no está permitido parar, estacionar, cambiar el sentido de la marcha o adelantar. La circulación, la parada o el estacionamiento de vehículos distintos a los autorizados por estos carriles están sancionadas con multas de 200 euros. La velocidad es 30 km/h y el carril de circulación para el resto de vehículos está limitado a 30 para permitir la convivencia de los diferentes modos de movilidad.