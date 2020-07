El verano, independientemente de si te gusta o no la astronomía, es la mejor época del año para alejarse de la ciudad, buscar lugares sin contaminación lumínica, tumbarse y mirar al firmamento. Por suerte, España dispone de fantásticas localizaciones para la observación de estrellas. Si a eso le sumas una lluvia de perseidas, como las 'lágrimas de San Lorenzo', el espectáculo está asegurado.

Qué son las perseidas y cuándo puedes verlas

Aunque hablemos de lluvia de estrellas o estrellas fugaces las perseidas no son estrellas como las que ves estáticas cada noche, sino diminutas partículas provenientes de un cometa que pueden medir de un milímetro a varios centímetros. Cuando estas partículas atraviesan la atmósfera de la tierra, parecen quemarse con la fricción y la ionización del aire a su alrededor las hacen brillar e iluminarse. Esas motas de polvo incandescentes, convertidas en meteoros, es lo que vemos nosotros desde la superficie terrestre.

Las que vemos fácilmente en verano y conocidas como 'lágrimas de San Lorenzo', dada la cercanía de esta celebración cristiana, provienen del cometa 109P/Swift-Tuttle, descubierto por Lewis Swift y Horace Parnell Tuttle en 1862. Su nombre se lo deben a la constelación de Perseo, que aunque en realidad no tengan nada que ver con ella su trayectoria aparenta provenir de allí.

La tierra, en su movimiento anual de traslación, se aproxima a este cúmulo de partículas cada verano y por eso es en dicha fecha cuando su actividad se vuelve más intensa y visible. Suelen dejarse ver de mediados de julio a finales de agosto, y las noches del 11 al 12 y del 12 al 13 de agosto alcanzan su máximo esplendor, con hasta 100 meteoros por hora. El momento perfecto para salir en su búsqueda.

Starlight y las mejores zonas de España para disfrutar de la astronomía

Para salir a la caza de estrellas y perseidas podría bastar con alejarse de los puntos de alta contaminación lumínica, como ciudades y núcleos urbanos, y que el cielo esté despejado. Pero siempre hay algunos lugares mejores que otros, y la Fundación Starlight, creada por el Instituto de Astrofísica de Canarias, destaca destinos especialmente recomendados.

Esta institución avalada por la Unesco, la Organización Mundial del Turismo y la Unión Astronómica Internacional se encarga de certificar los mejores lugares del mundo para la observación astronómica. Para ello se tiene en cuenta la calidad del cielo y su protección, pero también de la capacidad de la zona de ofrecer actividades y un astroturismo de calidad.

Andalucía

En Andalucía podríamos fijarnos en varios destinos. Por un lado, en la Sierra Sur de Jaén, aquí entre montañas y barrancos el cielo ofrece unas condiciones óptimas y el Observatorio Andaluz de Astronomía suele organizar observaciones guiadas. Por su lado, en Sierra Morena la astronomía también está en auge, con una buena red de alojamientos estelares orientados a la observación del firmamento

Aragón

Aquí, en las Sierras de Gúdar-Javalambre, en Teruel, se encuentra tanto el Observatorio de Javalambre como el proyecto Galáctica para la difusión de la astronomía. La zona es propicia para la observación de estrellas y se organizan talleres de astronomía y fotografía nocturna.

Asturias

En Asturias de momento no encontramos de momento ninguna certificación Starlight, pero eso no significa que no pueda ser un lugar perfecto para la observación de estrellas. El Parque Nacional de Picos de Europa se encuentra lejos de grandes focos de contaminación lumínica y sus cielos son idóneos para observar estrellas (siempre que los pilles despejados, claro está).

Cantabria

En la región de Valderredible se encuentra el Observatorio Astronómico de Cantabria (OAC), un lugar privilegiado para la observación del firmamento. Se encuentra a una hora de Santander y a 1.080 metros de altitud, con un cielo oscuro sobre él perfecto para que el brillo de las estrellas llegue con especial intensidad.

Castilla-La Mancha

La Serranía de Cuenca cuenta con 19 municipios con certificación Starlight, donde se dan las mejores condiciones para la observación del cielo nocturno. El Parque Astronómico de la Serranía de Cuenca ofrece diferentes actividades relacionadas con las estrellas y la calidad de la zona es tal que en 2018 se celebró aquí el XXIII Congreso Estatal de Astronomía.

Castilla y León

En la zona norte de Gredos, en la provincia de Ávila, encontramos también algunas de las mejores condiciones de España. Pueblos como San Martín del Pimpollar, Navarredonda de Gredos, Hoyos del Espino, Navalperal de Tormes, Santiago de Tormes, Zapardiel de la Ribera, Navatejares, Puerto Castilla, Umbrías y Nava del Barco, entre otros, han creado miradores estelares con paneles informativos.

Catalunya

Uno de los mejores puntos en Cataluña lo encontramos en el prepirineo de Lleida, donde Montsec es también considerado un destino turístico Starlight. Cuenta con un parque astronómico donde se encuentra el Centro de Observación del Universo y un Observatorio Astronómico, por lo que ya puedes imaginar las excelentes condiciones que se dan aquí.

Comunidad de Madrid

Hay que alejarse de la contaminación lumínica de la capital para encontrar cielos estrellados. En el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama es posible y en él se realizan visitas interpretativas bajo la bóveda celeste. Es un buen sitio para buscar perseidas en las noches de verano.

Comunidad Valenciana

Para disfrutar del astroturismo en la Comunidad Valenciana hemos de desplazarnos a la Serranía de Valencia, al Alto Turia, y así encontrar un espacio considerado reserva por Startlight. Los pueblos de Titaguas, Alpuente, La Yesa y Aras de los Omos son enclaves con cielos especialmente oscuros, tanto que en este último se encuentra el Observatorio Astronómico de Aras de los Olmos. Uno de los mejores espacios para observar estrellas en la zona del Levante.

Extremadura

En Extremadura, en la provincia de Cáceres, se encuentra el Parque Nacional de Monfragüe. Además de tratarse de un paraje natural de gran belleza donde las aves son grandes protagonistas, al llegar la noche el Observatorio Astronómico de Torrejón Rubio y el mirador del Castillo de Monfragüe tienen mucho que decir, sobre todo en época de perseidas.

Galicia

Por un lado, el Parque Nacional de las Islas Atlánticas, en Pontevedra, ofrece un espacio natural protegido de gran belleza y lejos de toda contaminación lumínica. Y por otro, el macizo de Trevinca, en el municipio de A Veiga (Orense), destaca como el punto más elevado de toda Galicia, de manera que en una noche despejada la observación de estrellas es altamente recomendable.

Islas Baleares

En las Baleares podemos encontrar muchos cielos realmente oscuros, pero Menorca ha conseguido obtener el certificado Starlight que reconoce la calidad de su firmamento. En Macarella-Son Saura, Cavalleria-Cala El Pilar, Punta Nai, Cala Galdana, Santo Tomás, l'Albufera de S'Grau y Monte Toro la observación de las estrellas es excepcional.

Antoni Cladera

Islas Canarias

En las Islas Canarias merece la pena mencionar varios enclaves perfectos para la astronomía, pues gracias a su ubicación desde ellas se puede ver todo el hemisferio norte celeste y parte del sur. En Tenerife el Parque Nacional del Teide y el municipio de Granadilla de Abona poseen certificaciones Starlight. Por otro lado, La Palma es un destino astronómico de por sí, y el Observatorio del Roque de Los Muchachos es uno de los complejos de telescopios más completos del mundo. Y Gran Canaria, también protegida contra la contaminación lumínica, vive un turismo astronómico incipiente.

La Rioja

En La Rioja se encuentra la Reserva de la Biosfera Valles de Leza, Jubera, Cidacos y Alhama, donde se organizan entre otras muchas actividades charlas y visitas didácticas relacionadas con las constelaciones, pero esta Comunidad Autónoma también cuenta con dos parques estelares, el de Cervera del río Alhama y el de Laguna de Cameros.

Navarra

En pleno Pirineo navarro, si la noche está despejada el Valle del Roncal puede convertirse en un verdadero observatorio astronómico natural. Pueblos como Roncal, Burgui, Vidángoz, Garde, Urzainqui, Isaba o Uztárrol te darán la bienvenida si vas buscando estrellas.

Murcia

En Murcia es imposible pasar por alto el Observatorio Astronómico de Cabezo de Jara, en Puerto Lumbreras. Está certificado como “Parque Estelar Starlight” porque reúne las condiciones óptimas para la observación de cuerpos celestes, por lo que es un lugar idóneo al que acercarse en busca de perseidas.

País Vasco

Para vivir una experiencia estelar en el País Vasco es interesante acercarse al Jardín Botánico de Santa Catalina, en la Sierra de Badaia. Aquí Starlight tiene certificado un Parque Estelar en el que se realizan diferentes actividades para la observación del firmamento. Su escasa contaminación lumínica permite llevar a cabo eventos astronómicos relacionados con cometas, eclipses de luna y sol, alineación de planetas y lluvias de estrellas

Consejos para disfrutar de las estrellas y las perseidas

Además de los factores básicos ya comentados: huye de la contaminación lumínica y elige un día sin nubes. Hay otros que debes tener en cuenta para disfrutar al máximo esta experiencia. Para empezar, ten en cuenta que la propia luna también produce luminosidad, por lo que cuanto mayor sea peor verás las estrellas. Las noches más oscuras son las mejores, los días próximos a luna nueva son los más recomendables. El viento, si es fuerte, también estropea la visibilidad.

Para ver las perseidas no es necesario contar con ningún instrumental específico, como telescopios y similares, pero tenerlos te ayudará a ir un paso más allá ya que sales a mirar el cielo. Puedes hacer esta actividad a tu aire, pero si quieres sacarle todo su jugo te recomendamos que lo hagas con profesionales de la astronomía para aprender aún más. Siempre es útil llevar tumbonas o sillas que se reclinen, o mantas para tumbarse en el suelo, para así mantener la postura más cómodamente. Necesitarás unos minutos para que tus ojos se acostumbren a la oscuridad y, con un poco de paciencia, las perseidas empezarán a pasar ante ti.