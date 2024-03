Los ciberdelincuentes se ceban en La Rioja: cuidado con la estafa de la hija en apuros

15 mil euros es lo que un joven de Arnedo de 27 años ha conseguido estafar a una sola víctima con el timo de la hija en apuros. Un timo muy habitual. Todo comienza con SMS que el los ciberdelincuentes manda a la víctima haciéndose pasar por su hija y le dice que se le ha estropeado el móvil y necesita un dinero de forma urgente. Este es uno de los miles de timos telefónicos que cada día se ven en la Rioja y cada vez más. Para que te hagas una idea, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad registraron en La Rioja durante el pasado año más de 2.400 denuncias. Son tres veces más que hace cinco años.

El modus operandi en muchos casos, es muy parecido y la Guardia Civil tiene equipos especializados en localizar, encontrar y desarticular a los que intentan estafar a los ciudadanos mediante mensajes de Whatsapp y SMS. Igor Pérez es uno de ellos, es componente del 'Equipo @' de la Guardia Civil aquí en La Rioja y ha explicado a COPE que “ellos lo que hacen es el envío masivo de muchos mensajes a diferentes números de teléfonos”.

Cada mensaje busca una estafa diferente, la del hijo en apuros o haciéndose pasar por tu banco, en cualquier caso “si tiras la caña donde hay muchos peces, alguien pica”.

Cómo actuar ante una estafa telefónica

Ante la llegada de un mensaje sospechoso lo dice la palabra, siempre sospechar. La Guardia Civil asegura que la mayoría de las veces picamos porque no pensamos un poco antes de actuar. Siempre hay que confirmar a quién le damos nuestros datos o a quién le estamos haciendo la transferencia: “Siempre es verificar el número de teléfono, si me está diciendo que es mi hijo lo primero que tienes que hacer es llamar a tu hijo, si no nos coge, esperar e intentar confirmarlo de otra manera”. Aunque Pérez avisa que “para evitar eso, siempre utilizarán algún tipo de presión, prisa o urgencia”.

Así que ya sabes, si te llega un SMS sospechoso, lo primero que tienes que hacer es no pinchar en ningún enlace, ni des tus datos bancarios, aunque te prometan que son tus hijos en apuros. Si nos damos cuenta de que estamos siendo estafados, lo ideal es “cancelar las cuentas y las tarjetas que estén relacionadas, e importantísimo no hacer transferencias inmediatas, esas no pueden ser retraídas por los bancos”.

Por cierto, ten en cuenta que las estafas vienen camufladas de cualquier tipo: la última la hemos conocido hoy mismo: un mensaje cirucla por las redes sociales bajo el nombre del Ayuntamiento de Logroño ofertando una tarjeta de autobús urbano anual de regalo, ¡no piques! Desde el consistorio ya han advertido de que se trata de una estafa.