Logroño se echa a la calle contra la amnistía y la investidura de Pedro Sánchez

Miles de personas ha abarrotado este domingo el céntrico paseo del Espolón de Logroño, que se ha teñido de banderas de España en la concentración convocada por el PP contra la amnistía y en defensa de la igualdad de todos los españoles.

Según datos del PP, hasta 25.000 ciudadanos se han concentrado en El Espolón, donde la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, ha leído el manifiesto, en un acto al que han asistido numerosos cargos públicos populares, como el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, y el alcalde de Logroño, Conrado Escobar.

Los asistentes han portado carteles con las frases: "Se vende España por 7 votos", "España en pie", "Socialistas sanchistas traición" y "Pedro Sánchez os engaña", mientras coreaban consignas como "Sánchez dimisión", "España unidad jamás será vencida" y "Sánchez a prisión"

Cuca Gamarra: "Los españoles se han unido contra la impunidad"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha resaltado este domingo que miles de españoles se han unido en un sola voz para decir que "no cabe negociar una investidura a cambio de una amnistía y la impunidad para una serie de políticos".

Gamarra ha hecho estas declaraciones tras participar en Logroño en la concentración convocada por el PP para protestar contra la Ley de amnistía, que ha congregado en el céntrico paseo del Espolón a 25.000 personas, según datos del partido.

"Los riojanos y los españoles no vamos a estar callados ni vamos a estar quietos", ha subrayado, porque "lo que es España lo decidimos entre todos y no cabe no cabe negociar siete votos" a cambio de romper la igualdad para todos los españoles.

