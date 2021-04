El alcalde de Logroño hubiera deseado dar los banderazos de San Bernabé 2021 pero "el momento es delicado"

El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, ha asegurado este miércoles que le "hubiera gustado" ofrecer los "banderazos" de San Bernabé", el próximo 11 de junio, patrón de la ciudad, pero "estamos a lo que estamos" y "no podemos poner en riesgo un momento todavía delicado" por la covid-19.

En este sentido se ha pronunciado, en una conferencia de prensa, tras ser preguntado por la decisión, anunciada ayer, martes, por el equipo de Gobierno Municipal, de suspender, por segundo año consecutivo, la celebración de las Fiestas de San Bernabé, por la situación de la pandemia.

La programación se reducirá, de nuevo, a un acto institucional el 11 de junio, aunque sí habrá “actividades populares” por el V Centenario del Sitio entre los próximos 5 y 13 de junio.

Hermoso de Mendoza ha dicho que los "banderazos" -en los que el alcalde ondea la bandera de la ciudad al tiempo que realiza una dedicatoria- es "uno de los momentos más bonitos para la ciudad y para la Corporación", pero su no celebración es "un tema menor, menor, menor...hay mucha gente pasándolo mal".

A este respecto, ha añadido que "todo el Consistorio está trabajando para resistir" porque "Logroño es una ciudad en la que su gente es solidaria, fraternal; estamos aguantando y vamos a salir de esta difícil situación unidos".

"Espero disfrutar, con toda intensidad, de las fiestas de San Bernabé en 2022", ha recalcado el alcalde, quien ha dicho que "a todos nos hubiera gustado estar en una situación de normalidad, poder disfrutar del V Centenario del Sitio de Logroño con intensidad y haber ofrecido los 'banderazos" a la ciudad", pero "estamos en lo que estamos".

En San Bernabé, ha recalcado, "no podemos llenar la plaza del Ayuntamiento con miles de personas, no podemos congregar a la gente en unos fuegos artificiales, no podemos llenar portales o determinadas calles con aglomeraciones, es imposible".

"Estamos todavía en ese momento de cuarta ola, más o menos latente, entre la fase 3 y 4, y a nada que nos despistamos la situación se endurecer y, por lo tanto, no podemos arriesgar", ha asegurado.

También ha expresado su confianza de que, dentro del Plan de Recuperación, "llegarán fondos y el Ayuntamiento tiene que ejercer todo el estímulo económico para que, a partir de junio, haya vida económica desde la cultura, el deporte, la actividad de los festejos".

"Esta segunda parte de la legislatura, tendrá mucho que ver con incentivar, al máximo, el hecho de que la ciudad se engalene y muestre lo mejor", ha concluido.