Limpieza puntual en la zona inundable del Parque del Ebro de Logroño que será escenario de 'Concéntrico 08'

El concejal de Medio Ambiente, José Manuel Zúñiga, ha explicado esta mañana la intervención de limpieza puntual que el Ayuntamiento de Logroño va a llevar a cabo en los próximos días en un área de aproximadamente 200 metros cuadrados en la zona inundable del Parque del Ebro en la que se instalará este año una de las intervenciones del Festival Internacional de Arquitectura y Diseño de Logroño ‘Concéntrico 08’.

La actuación será “la mínima imprescindible para la limpieza y eliminación de la posible presencia de plásticos u otros residuos de origen humano que el río puede ir dejando a su paso en las orillas y, desde luego, será totalmente respetuosa con el ecosistema del río”. No en vano, ha subrayado, “la naturalización de las riberas del Ebro a su paso por Logroño es primordial e irrenunciable para este Equipo de Gobierno”.

José Manuel Zúñiga ha explicado que, en los próximos días, técnicos municipales llevarán a cabo estas labores de limpieza “para adecuar el espacio a la solicitud de la organización de ‘Concéntrico’, que ya cuentan con el permiso de la Confederación Hidrografica del Ebro, y que incluye este año una instalación denominada ‘Espacio Hiber’ en la zona de tierra firme próxima al río Ebro, en el entorno del llamado mirador del Parque del Ebro, próximo a la pasarela peatonal”. ‘Espacio Hiber’, obra del estudio noruego ‘Rintala Eggertsson Arquitects’, plantea la instalación de 40 tableros de contrachapado, con asientos y puertas hacia el río, a modo de mirador en el que las personas puedan sentarse a contemplar el flujo del río, mientras las sombras provocadas por el sol recorren las paredes de la intervención. “La intención es que los visitantes puedan observar la belleza sencilla y cotidiana de la realidad que nos rodea, intentando que evoque el cuidado de nuestro entorno, ya que el flujo del río es un recuerdo del tiempo que pasa y de cómo las decisiones que tomamos hoy influyen en el flujo de la corriente hasta la desembocadura en el océano global: el futuro”, señala el dossier elaborado por la organización del festival.

Naturalización de las riberas del Ebro “El mismo objetivo que persiguen los creadores de esta instalación es el que tiene la Concejalía de Medio Ambiente: el cuidado y el respeto máximo de nuestro entorno natural”, ha indicado el concejal de Medio Ambiente, quien ha destacado “el increíble valor de patrimonio natural que posee nuestro Parque del Ebro, incluida esa zona inundable, considerado desde muchos ámbitos como ejemplo de integración del río en la ciudad”.

El concejal ha recordado la visita del ingeniero agrónomo Santiago Martín Barajas, autor del proyecto de naturalización del río Manzanares de Madrid y reconocido ecologista, “quien se quedó impresionado con la riqueza natural que tenemos en el Ebro a su paso por Logroño y que recomendó no intervenir en sus riberas, porque son un ejemplo de cómo el río y todo su ecosistema, su flora y su fauna se ha integrado en una ciudad”.

José Manuel Zúñiga ha explicado que “la ribera del Ebro presenta un hábitat complejo, vivo, libre, dinámico, en constante evolución y con una biodiversidad especial por su vulnerabilidad y por su riqueza natural, y es destacable su papel en la recuperación de especies como el visón europeo, mamífero en peligro crítico de extinción”.

Asimismo, ha precisado que “la madera es un elemento principal del ecosistema de cualquier ribera, en sus diferentes estados, tanto en árboles secos y troncos caídos, como en flotación o en forma de restos en las orillas”, por lo que “la presencia de estas maderas favorecen la vida y son un indicativo positivo de salud, imprescindible para el funcionamiento ecológico y natural del río, además de ser hábitat de infinidad de animales y plantas, reservorio de ninfas, huevos y larvas de muy diversas especies, además de que son imprescindibles para el río, para una construcción sólida y segura del cauce y para el funcionamiento de la vida y sus ciclos naturales, favoreciendo la aparición de zonas de acumulación y mejorando el déficit sedimentario de los sotos”.

Por ello, “en contra de lo que desde algunos partidos políticos sugieren sobre la eliminación de restos de las riberas, la acumulación de troncos y otros restos vegetales, además de las ventajas comentadas, también sirven para minimizar posibles crecidas y restar fuerza al agua del río, rebajando los posibles daños que pueda ocasionar”, ha indicado el concejal, quien ha recordado que, por todas estas razones, “la zona inundable y las riberas del Ebro se tocan lo mínimo imprescindible, no por desidia como algunos acusan, sino por respeto medioambiental”.

El concejal de Medio Ambiente ha añadido que “quizá sea precisa una mayor divulgación de todas estas cuestiones relacionadas con la protección del ecosistema de la ribera del Ebro, que es esencial para la flora, la fauna y la biodiversidad, pero que también es un sistema de protección para la ciudad frente a los efectos del cambio climático, aportando beneficios tanto al medio ambiente, como a la salud y al bienestar de las personas”.

En este sentido, ha anunciado que su Concejalía reforzará la labor divulgativa a la ciudadanía, especialmente a colectivos, asociaciones y escolares, ya que “el futuro depende de nuestros hijos y el futuro de la tierra también; por eso, hay que educar a los niños y niñas en el respeto al medio ambiente y explicarles cómo podemos cada uno de nosotros evitar que aumenten problemas como la contaminación, la desertización, el deshielo de los polos o el cambio climático y todo ello se empieza aprendiendo a cuidar lo que tenemos más cerca”.

Recomendaciones para la ciudadanía

La protección del ecosistema fluvial del río Ebro “es una labor que debe ser compartida entre el Ayuntamiento y la ciudadanía”. De ahí, que la Concejalía de Medio Ambiente realice varias recomendaciones como no tirar residuos y llevarlos a la papelera más próxima, no hacer fuego bajo ningún concepto, tener mucho cuidado con las colillas y nunca depositarlas en el suelo, no remover las ramas caídas ni retirarlas de los amontonamientos porque se puede molestar a la fauna allí presente o caminar por las sendas sin salirse de ellas.

El concejal ha finalizado su intervención parafraseando unas palabras del ambientalista y poeta senegalés Baba Dioum: “Al final, conservaremos sólo lo que amamos; amaremos sólo lo que entendemos y entenderemos sólo lo que nos han enseñado”.