Las polémicas palabras del consejero de Educación de la Rioja que ha indignado a las familias de la concertada

El consejero de Educación del Gobierno de La Rioja, Pedro Uruñuela, afirma que los criterios de las familias a la hora de elegir la educación concertada nada tienen que ver con el ideario del centro, sino que se deben a cuestiones xenófobas ya que los padres y madres eligen estos centros" porque "no van a tener como compañeros a determinados colectivos, que no hace falta que nombre, pero que todos tenemos muy claro".

Afirmaciones del responsable de Educación en La Rioja realizadas esta semana en sede parlamentaria y que ha indignado a las familias de la concertada.

Las cinco entidades que forman parte de la Plataforma por la Libertad de Enseñanza en La Rioja (Concapa, Escuelas Católicas, CECE, FSIE y USO), "ante la desafortunada comparecencia en el Parlamento de La Rioja del consejero de Educación, Pedro Uruñuela" piden que "retire sus acusaciones".

En un comunicado expresan que "nos apena que el consejero, en vez de poner en valor los programas y proyectos de innovación que se desarrollan con éxito en la enseñanza riojana, tanto pública como concertada, utilice la tribuna del Parlamento de La Rioja para insultar, descalificar y acusar a una parte de la sociedad riojana solo porque no comparte sus opiniones y ejerce su derecho a manifestar lo que piensa".

Es por ello "por lo que exigimos una rectificación inmediata. Los riojanos no merecemos un consejero de Educación que nos insulte", afirman en su comunicado.

Además, prosiguen, "no contento con coartar la libertad de las familias para elegir el modelo educativo que quieren para sus hijos, se permite afirmar que los criterios de las familias a la hora de elegir la educación concertada nada tienen que ver con el ideario del centro, sino que se deben a cuestiones xenófobas ya que los padres y madres eligen estos centros" porque "no van a tener como compañeros a determinados colectivos, que no hace falta que nombre, pero que todos tenemos muy claro". ¿A qué colectivos se refiere? Son afirmaciones muy graves".