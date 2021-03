Las Agencias de Viajes reciben como "un jarro de agua fría" el confinamiento de La Rioja en Semana Santa

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha anunciado este miércoles que la comunidad autónoma permanecerá, al menos, una semana más en el nivel 4 del conocido como 'Semáforo' (Plan de Medidas según Indicadores) así como que su "previsión" es no levantar el cierre perimetral de la región en Semana Santa.

Concha Andreu ha realizado estas declaraciones a preguntas de los periodistas tras la presentación de la novedosa iniciativa 'Redescubre el Museo' en el Museo de La Rioja. En concreto, la presidenta del Gobierno regional ha recordado que "la preocupación" de su Ejecutivo es "evitar el repunte de contagios, algo que con el esfuerzo enorme de todos los riojanos hemos ido consiguiendo y queremos seguir bajando los niveles y que ese repunte no suceda".

Por ello, "como ya he adelantado en anteriores ocasiones, no habrá Semana Santa y la intención del Consejo de Gobierno es no levantar el confinamiento perimetral".

Aún así, ha explicado, "potenciaremos el movimiento interno en La Rioja para aquellos que se quieran desplazar o descansar pero no va a haber Semana Santa y si no hay novedad no habrá levantamiento del confinamiento perimetral". Además, la presidenta regional ha anunciado que el Consejo de Gobierno ha considerado "no pasar de nivel" esta semana.

Minutos después de conocerse esta intención, el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de La Rioja, Jesús Ángel Herrera, confiesa que esta noticia supone un "jarro de agua fría" porque "teníamos una pequeña esperanza de que se pudiese viajar en Semana Santa y que ése fuese nuestro punto de reinicio de la actividad, aunque fuese de forma tímida pero desgraciadamente vemos que tendremos que esperar unos meses más... hasta que lleguen las tan ansiadas vacunas que van más despacio de lo que esperamos".

Por otro lado, el presidente de la Asociaciacíón de Agencias de Viajes asegura que "comprendemos y respetamos que la salud es prioritario pero recordamos que estamos al límite de resistencia, sin ingresos desde hace muchos meses, somos el sector más afectado y volvemos a demandar ayudas directas que tienen que llegar de forma urgente si no quieren dejarnos caer", concluye.