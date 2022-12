"A tu lado en Nochebuena": Una cena muy especial del Teléfono de la Esperanza para 'combatir' la soledad

"A tu lado en Nochebuena". Cena y velada navideña para personas que están solas o se sienten solas. El Teléfono de la Esperanza de La Rioja sienta a la mesa a la soledad para convertirla en compañía y amistad.

Los platos de esta cena de altísimo nivel gastronómico tienen en común un ingrediente magistral: el AMOR. Un menú navideño que tiene un sabor especial, un sabor a compañía para combatir la soledad no soledad. Un sentimiento que no solo afecta a los más mayore sino que también sufren niños y adolescentes.

En nuestro entorno, la Nochebuena es ese momento en que nos reunimos con nuestras familias para cenar y celebrar las fiestas navideñas. Pero la realidad no es así para todos. Hay muchas personas que, por diferentes motivos, se encuentran solas o se sienten solas. Por eso, el Teléfono de la Esperanza de La Rioja, dentro del programa “A tu lado”, ha organizado un encuentro para compartir la cena de Nochebuena con otras personas en la misma situación., disfrutar de la velada en compañía y, quién sabe, tal vez iniciar nuevas amistades. Magadalena Pérez, presidenta del Teléfono de la Esperanza, nos recuerda en COPE que no solo las personas mayores sufren una soledad no deseada.





Audio





Esta cena en Nochebuena será un salvavidas para personas que, de otra manera, pasarían la Navidad solas y probablemente sumergidas en la tristeza. Unos 50 comensales, de perfiles muy distintos, mayores y pequeños, han sido seleccionados para esta cena tan especial que ha sido muy bien recibida en La Rioja.

















Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado