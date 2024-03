Javier Márquez estaba en una zona de difícil acceso y llevaba el móvil y la cartera encima

El caudal del río Ebro lleva los últimos días reduciendo su nivel después de una crecida que atrajo a cursioso de todas partes de Logroño. Las lluvias habían hecho mella en el nivel del agua y la cascada que hay justo después del Puente de Piedra fue la atracción de los últimos días. Ese nivel del agua ha sido la principal dificultad a la que se han enfrentado los diferentes equipos policiales que se han visto implicados en la búsqueda de Javier Márquez, el joven de 20 años que desapareció en la madrugada del pasado dos de marzo y cuyo cadáver ha sido encontrado ahora, enredado entre las ramas de los árboles, en la orilla norte del río a la altura del Riojaforum de Logroño.

Han sido 19 días de búsqueda que terminan así, con un trágico final. Esta mañana, Manuel Laguna, el Jefe Superior de la policía Nacional en La Rioja ha dado detalles de las circustancias en las que se encontró el cuerpo de Javier. Fue un bombero fuera de servicio que se había prestado como voluntario el que encontró el cadáver en una zona de dificil acceso y en donde el agua se acumula cuando hay crecidas. De hecho, la carretera Mendavia, que linda con ese punto concreto del río, suele sufrir inundaciones por la morfología del río. Un punto donde los sedimentos se acumulan.

Luto en Santo Domingo de la Calzada y convocatoria en memoria de Javier Márquez Santo Domingo de la Calzada declara tres días de luto oficial y se convoca una concentración en memoria de Javier Márquez Álvaro de los RíosLogroño 21 mar 2024 - 08:01

Llevaba la cartera y el móvil encima

Según ha detallado Laguna, el bombero dio el aviso y “acto seguido llegó la lancha del GEO y fueron ellos los que hicieron el levantamiento del cadáver que estaba muy enredado. Hasta que no llegó la Comisión Judicial y hasta que no se comprobó la ropa y las pertenencias de Javier no se determinó que fuera él”. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para que se le practique la autopsia y esperan que, "en breve", se le entrege a la familia.

La búsqueda ha sido peligrosa por las circustancias en las que se encontraba, de hecho, Manuel Laguna ha querido recalcar el riesgo al que sehn expuesto todas y cada una de las unidades y grupos que han participado en la búsqueda. "En ciertos momentos volcó la lancha de los bomberos en el río, aunque estaba la Guardia Civil para ayudarles".





En el operativo de búsqueda comenzó antes de lo que marca el protocolo, es el titular que han querido resaltar desde la Delegación de Gobierno, siendo así porque la investigación comenzó antes de las 24 horas que suelen indicar una "desaparición de riesgo". Han estado implicados innumerables unidades policiales y de la Guardia Civil, la jefatura de La Rioja ha contado con medios propios, con el apoyo del Grupo de Operaciones Especiales (GEO), con guías caninos especialistas en la búsqueda de personas y diferentes unidades de la Guardia Civil.

El Ayuntamiento de Logroño también ha estado implicado con la búsqueda, tanto bomberos, como Policía Local, Protección Civil y el Servicio de Medio Ambiente. Además han contado con la ayuda de cientos de voluntarios, la mayoría de ellos de Santo Domingo de la Calzada, de donde era Javier. "No es una cuestión de si era amigo nuestro o no, le conocíamos, es de Santo Domingo, y es una vida, eso es lo importante", nos contaba a COPE uno de los voluntarios en los primeros días de búsqueda. Los voluntarios han contado con el asesoramiento y coordinación de miembros de Protección Civil y, en estos últimos días con efectivos de Cruz Roja para atender a nivel psicológico a los amigos y familiares de Javier.

Amigos y familia de Javier Márquez en la orilla del río Ebro





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





La investigación sigue bajo secreto de sumario aunque desde la Policía espera que se levante "en breve" y se sigue investigando las circustancias de su desaparición. Mientras, las banderas de Santo Domingo de la Calzada ondearán a media hasta, se ha declarado tres días de luto oficial. También lo harán durante dos días en el resto de La Rioja.

DESAPARICIÓN DE JAVIER MÁRQUEZ

Javier Márquez, de 20 años y natural de la localidad riojana de Santo Domingo de la Calzada, fue visto por última vez en la madrugada del pasado sábado 2, sobre las 5,30 horas.

Una vez que se comprobó que no llegó a dormir a casa de su hermana en Logroño, como estaba previsto, se le ha buscado sin descanso desde el fin de semana, cada vez con más medios por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como de colaboración ciudadana, sobre todo personas procedentes del propio pueblo.