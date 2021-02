La consejera de Salud del Gobierno regional, Sara Alba, ha detallado este viernes que se han identificado en La Rioja 39 casos de coronavirus sospechosos de la cepa británica, que están pendientes de estudio y confirmación.

Alba ha comparecido ante la Comisión Institucional de Desarrollo Estatutario y de Régimen de la Administración Pública, para informar de la situación y evolución de las medidas adoptadas por el Ejecutivo regional, en relación con la pandemia por covid-19.

Ha indicado que "es muy probable que se confirme la cepa británica en estos casos", porque La Rioja está reflejando la misma tendencia que hay en España y en el resto del mundo, donde las previsiones alertan de que esta cepa será la más predominante en el próximo mes.

"No tenemos que llevarnos las manos a la cabeza por ello, hay que ser conscientes de que hay distintas variantes del coronavirus y que estamos preparados para detectarlas. La transmisión no se origina en el propio virus y sus variantes, sino en las oportunidades que le demos, por lo que no debemos olvidarnos de las medidas anticovid en mucho tiempo", ha subrayado.

En este sentido, ha recordado que el próximo lunes, 22 de febrero, entrará en vigor el nuevo Plan de Medidas según Indicadores, que cuenta con seis niveles en los que se recogen las actividades permitidas por municipios en función de la situación epidemiológica y la presión asistencial, entre otros factores.

Ha reconocido que las medidas restrictivas implantadas en La Rioja el pasado 22 de enero -como el cierre perimetral por localidades y la prohibición de las actividades no esenciales- han sido "duras" y han tenido implicaciones económicas y sociales, como el agotamiento de la población, pero eran "necesarias".

Alba ha resaltado la evolución de la pandemia en los últimos quince días, desde su anterior compacerencia en esta comisión, el pasado 5 de febrero. La incidencia acumulada a catorce días ha pasado de 1.233 a 296 casos en La Rioja; la positividad ha descendido del 18 al 6,4 por ciento; y los ingresos hospitalarios por covid-19 han bajado de 218 a 86 en estas dos semanas.

La consejera de Salud ha recalcado que restringir la movilidad y limitar las agrupaciones de personas "funcionan" y son la manera "más eficaz" para cortar la cadena de transmisión, "por muy impopulares" que sean estas medidas.

Ha subrayado que el Gobierno de La Rioja siempre ha tomado sus decisiones respecto a la pandemia "a favor de la salud" y con el objetivo de "salvar vidas". Por ello, se ha felicitado de que en esta tercera ola la incidencia haya descendido en La Rioja un 19 % diario, que es casi el triple de la media nacional.

Sin embargo, ha abogado por "no caer en triunfalismos", porque todavía puede haber más olas de la enfermedad.

Vacunación en La Rioja

Por otro lado, ha explicado que ya ha concluido la vacunación de los grupos 1 (trabajadores y usuarios de residencias de mayores y centros de discapacidad) y 2 (profesionales sanitarios de primera línea), y se está en plazo de completarse la vacunación de los grupos 3 (otros profesionales sanitarios y sociosanitarios) y 4 (grandes dependientes no institucionalizados).

Después, se continuará con los siguientes grupos definidos dentro de la Estrategia Nacional de Vacunación para lo que se prevé utilizar centros de salud y grandes espacios públicos, "en ubicaciones accesibles, cómodas y seguras para la población y los profesionales sanitarios", ha indicado.

Hasta la fecha, se han inoculado 22.957 dosis de las 27.675 recibidas y un total de 9.058 riojanos han completado la pauta de vacunación, con las dosis.

Alba ha recalcado que el Plan de Vacunación de La Rioja es "dinámico" porque la campaña está condicionada por la cantidad, el tipo y el ritmo al que se reciben las dosis, que se administran siempre con una gestión responsable del suministro, ya que la responsabilidad es poner la pauta completa.

Ha asegurado que los profesionales sanitarios riojanos están "preparados" para desarrollar esta campaña en situaciones como la actual, con una distribución "limitada", pero también cuando en los próximos meses el suministro crezca de manera exponencial.

El Plan de Vacunación de La Rioja "se actualizará las veces que sea necesario", ya que se adapta a la Estrategia Nacional que fija el Ministerio de Sanidad y de múltiples variables, como la ampliación de los contratos con los fabricantes o las nuevas vacunas que se ofertan.