Funcionarios de La Rioja escenifican el "entierro" de la Justicia en su primera jornada de huelga indefinida

Como en el resto de España, unos 350 funcionarios de los cuerpos generales y especiales de la administración de Justicia en La Rioja han iniciado hoy una huelga indefinida para exigir mejoras salariales y laborales. Un grupo de ellos, de luto riguroso, se ha concentrado frente a la sede de la Delegación del Gobierno, en Logroño, para escenificar el “entierro” de la Justicia.

Según los representantes sindicales de estos funcionarios, el seguimiento de la huelga general supera el 80%. El atasco en los juzgados, tras los paros previos de otros cuerpos de la administración de Justicia, parece no tener solución. No en vano, se han suspendido entre 80 y 100 juicios a la semana cuando ésta huelga no era general, sino parcial de tres días.

Javier Ochoa, de CSIF, detalla sus principales demandas. "Nosotros, que componemos el 93% de la Administración de Justicia, vemos que el Ministerio no tiene ningún tipo de voluntad negociadora y nos vemos obligados a endurecer las medidas y a continuar con estas medidas a partir de hoy, huelga indefinida, hasta que el Ministerio tenga bien reunirse con nosotros, realizar una afuerta y escucharnos", ha explicado.

En la concentración-funeral de esta mañana, tampoco han faltado las "rogativas" a la ministra de Justicia y el Gobierno de Pedro Sánchez.

Estos funcionarios de la administración de Justicia tienen muy claro que la huelga seguirá si el gobierno no se sienta a negociar con ellos.

"Con los paros totales, la situación va a empeorar y la pelota está en el tejado del Ministerio. Queremos pedir disculpas a los ciudadanos y a los profesionales por el perjuicio que se les causa, pero esas disculpas se las tiene que pedir el Ministerio, no nosotros, porque nosotros somos los abocados a esta huelga, porque el Ministerio hace oídos sordos a todas nuestras peticiones", ha finalizado el representante sindical.