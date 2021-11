Sucedió hace unos días, en pleno centro de Madrid. El cantante vizcaíno, Fito Cabrales, sorprende a un músico callejero que cantaba uno de sus éxitos: 'Soldadito Marinero'.

Fue un encuentro casual, salió improvisado, fortuito en el entorno de la Gran Vía madrileña. Los vídeos viralizados en las redes sociales, muestran el grato momento musical.

¿Por qué siete años sin sacar disco? Es la pregunta que se hacen los seguidores de Fito & Fitipaldis que después de todo este tiempo presentan: "Cada vez cadáver".

Por qué has tardado siete años en sacar nuevo disco?, ha sido la primera pregunta de Carlos Herrera a Fito Cabrales en la presentación de este nuevo trabajo en 'Radio Carlitos'. "No es fácil, tengo dos teorías, la primera es que el talento me llega para trabajar así y la segunda, en el fondo es la que yo creo que mejor lo explica, es que me da un poco de pánico. Estoy en casa muy a gusto con la familia, me gusta pasarme cuatro o cinco años tranquilo y cuando me pongo a trabajar me olvido y si quiero estar con los hijos no sé trabajar y preparar la merienda a la misma vez", responde Fito.

Pero al final ha salido "un disco con el que se ha reconciliado con la música" porque justo antes de comenzar a escribir, hubo momentos difícile, "todos tenemos momentos de bajón, eso me ocurrió justo antes de hacer este disco como una crisis de fe en la música, te hartas a veces, te sientes solo en todo esto, tonterías. Pero escuchando un disco de Quique González me dije, pero estoy gilipollas. Y comencé a escribir 'Cada vez Cadáver'. Una vez que escribe alguien la primera palabra está tirado. Nunca sé quién escribe la primera palabra”.

¿Por qué 'Cada vez cadáver'? "Llevo años usando 'Cada vez cadáver' como correo electrónico, quería hacer una banda rockabilly, nunca la hice, pero era el nombre perfecto para la banda rockabilly. Como supe que nunca iba a hacer la banda, que era uno de esos proyectos que nacen muertos, me empecé a tatuar los brazos con cadaveras tocando, era mi banda virtual cadáver y cuando hice la primera canción lo metí a calzador, lo último que digo en la canción es "cada vez cadáver", y me dije, ya lo he puesto, ya está. El resto estaba muy pensado".

¿Qué tiene de distinto este disco o de semejanzas? "Las mismas diferencias que tenía antes. Hago música para expresarme, al final es ego, es subirte al escenario, una vez que te bajas te molesta, pero en el fondo es expresarte. ¿El cambio que ha habido en este disco? Que me refleje a mí, al poco o mucho cambio que ha habido en mí mismo" destaca Fito en 'Radio Carlitos' subrayando que lo que le sigue interesando es la música, toda la música, por eso a la pregunta de qué opina de la música que se está haciendo en España en estos momentos, afirma que "lo que me interesa como humano no como músico es que la gente consuma música porque quien escucha una canción es mejor persona, que se escuche música, ya me importa menos si escuchas a los Jackson Brothers o a Beethovem. Hay gente muy buena".

Por eso a las críticas que algunos seguidores le hacen por haberse subido al escenario con Camilo responde que el artista colombiano "es un tipo increíble, lo grandioso de la música siguen siendo las personas, el poder conocer a alguien. Sabía que Camilo había hecho covers, fui al concierto con mi mujer y mi niña y pasé solo a saludar y en el segundo tres de conocerle, enamoramiento, qué tipo más majo, qué equipo más majo. Y me dijo voy a cantar una canción tuya y le dije, ¿quiéres que cante contigo? Fue eso, fue la magia, las ganas que él proyecta, la empatía que tiene. Al final quieres estar con gente que te aporta cosas,mucho más que por estilo, la música yo la meto en el mismo cajón".

¿Consideras que los millennials te tienen un especial cariño? "No lo sé, siento cariño no de un sector, siento que soy el primo, el sobrino de todos. Voy por Bilbao y una señora me dice, ay Fito que flaco estás. Sería desagradecido decir que no percibo el cariño".

Un cariño que espera notar cuando comience la gira en marzo en Santander, una gira en la que, seguramente, ya se podrá bailar, no tener que estar sentado en el asiento como ocurre ahora por culpa de la pandemia del coronavirus. "A mí me gusta mirar fuera, aquí ha habido un retarder, pero creo que es inevitable que la vida surja como era. Habrá que seguir viviendo".

Fito admite que nunca se sentará en un talent show porque "para mí el talento sería, seguro, al que no cogerían. Lo que me suele gustar cuando descubro a alguien que me llega al corazón no son nada ortodoxos y eso refresca, pero no puntuaría en un talent show". Lo que no descarta porque siempre lo piensa cuando termina un disco es "en poner un bar".