La fiebre por la Lotería de Navidad dispara las ventas en La Rioja

Las ventas del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad han alcanzado en La Rioja los 35,2 millones de euros, lo que representa un incremento del 3,44 % con respecto al año anterior. Según los datos oficiales de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae), este aumento consolida la tendencia al alza por quinto año consecutivo en la venta de décimos para este sorteo.

Este entusiasmo se refleja en el gasto medio por habitante, que en La Rioja se ha fijado en 107,74 euros, una cifra notablemente superior a la media nacional de 72,36 euros. De hecho, la comunidad se posiciona como la tercera que más gasta por persona, con una media que otras fuentes sitúan en 113,96 euros, muy por encima de los 76 euros del promedio en España.

Un crecimiento consolidado a nivel nacional

En el conjunto de España, las ventas también han experimentado un crecimiento del 1,4 % en comparación con el sorteo anterior, alcanzando una facturación total de 3.554 millones de euros. Se trata del quinto año consecutivo en que las ventas de este tradicional sorteo navideño aumentan, superando la bajada registrada en 2020 a causa de la pandemia de la covid-19.

La suerte del Gordo en La Rioja

Históricamente, el primer premio, el Gordo, ha caído en La Rioja en un total de seis ocasiones. Logroño ha sido la ciudad más afortunada, recibiendo el premio hasta cuatro veces, en los años 1851, 1961, 2014 y, más recientemente, en 2024. El resto de la suerte se ha repartido entre Arnedo, en 2018, con un décimo prmiado, y Calahorra, donde se vendió el número premiado en 2002.

El último gran premio recordado en la región fue el del número 72.480, que tocó íntegramente en Logroño el año pasado. A pesar de venderse en la capital riojana, el premio viajó hasta un club de baloncesto de Madrid, que fue el agraciado.

El 13, el más buscado a pesar de su fama

A la hora de elegir décimos, los riojanos tienen sus preferencias. Según Carlos Ruiz, delegado de Loterías en la comunidad, los más deseados son los terminados en 5 y 7. Sin embargo, Ruiz destaca un caso curioso referido al número 13: "Pese a su fama de gafe y a que solo ha salido una vez, en 2016, es el primero en agotarse".