Félix Revuelta ya piensa en un equipo para la Segunda División

El propietario de la Unión Deportiva Logroñés, Félix Revuelta, ha explicado a EFE que siente que ha cumplido "un sueño" con el ascenso de su equipo a Segunda División, y ahora ya se plantea confeccionar una plantilla "para estar de mitad hacia arriba en la clasificación".

Revuelta no asistió al partido celebrado en La Rosaleda de Málaga por decisión propia "porque me pongo muy nervioso" y "me subía por la paredes" con lo que siguió el choque en su domicilio marbellí" cerca de complejo turístico del que es propietario y donde ya de noche recibió "a estos jabatos".

Una plantilla que ha logrado "algo muy grande" y en la que destaca el trabajo del portero Miño "un chaval que demostró la calidad que tiene, fue un tigre" y detuvo los penaltis decisivos a los jugadores del Castellón para conseguir el ascenso. Desde que terminó el partido ha recibido "innumerables" felicitaciones "porque mucha gente sabe que este era un sueño que tenía desde hace 11 años" y "ha llegado en un momento crítico, en el que espero que haya sido un poco de aire fresco para la ciudad y para La Rioja".

Desde ahora afronta una situación muy diferente para su club "que va a pasar a ser un equipo profesional con todo lo que ello supone" y calcula que "vamos a pasar de tener un impacto de unos dos millones de euros a veinte" no solo por el presupuesto de la entidad, sino por la generación económica para la hostelería y para diferentes sectores de La Rioja.

Ya se plantea que "hay que seguir en esta línea de ir poco a poco" pero "eso pasa por hacer un equipo para estar de mitad para arriba de la tabla" porque "no quiero jugar solo para mantenernos" ya que "cuando haces algo solo para aprobar, es cuando se suspende".

Tiene previsto llegar a Logroño con el equipo en la noche del lunes al martes y dedicar uno o dos días para las celebraciones oficiales "como se puedan hacer" tras lo que empezarán "unas cortas vacaciones" en especial para el entrenador, Sergio Rodríguez.

El técnico no tiene contrato "pero es como si lo tuviera", ha asegurado Revuelta, que repite desde hace tiempo que para él "Sergio es de la casa y estará aquí incluso aunque no quiera entrenar" ya que "nos aporta calma y tranquilidad y eso es lo que nos ha llevado al ascenso".