El exalcalde de Viguera Francisco Jalón defiende su gestión ante un PP "que me denunciaba hasta por respirar"

El exalcalde regionalista (que no es miembro del PR+ desde 2017) de Viguera, Francisco Jalón, ha defendido su gestión en el municipio entre 2011 y 2015, ha acusado a los ediles del PP de denunciarle "hasta por respirar" y ha asegurado que en sus actuaciones seguía el consejo de quien era su abogado cuando estaba en el Ayuntamiento, el también regionalista Miguel Gómez Ijalba.

Jalón ha hecho estas manifestaciones en su declaración ante la Audiencia Provincial de Logroño en el juicio que se ha iniciado contra él por diferentes hechos ocurridos hace más de una década que para la Fiscalía constituyen tres presuntos delitos de prevaricación administrativa, uno de negociaciones prohibidas y dos de malversación de caudales públicos.

Por ello piden para él una pena de 5 años y 9 meses de prisión, 41 años de inhabilitación y más de 30.000 euros en multas de indemnizaciones.

En concreto, los hechos por los que le acusan son una presunta prevaricación por adjudicar la limpieza municipal a su hija; de otro por contratar como socorristas a la hija de un concejal de su partido y la sobrina del abogado que le asesoraba; y de otro por expedientar a la secretaria municipal y determinar su expulsión del Ayuntamiento sin tener competencias para ello. También cree que presuntamente prevaricó para tramitar unos expedientes urbanísticos que él mismo firmó y añade a este delito el de realizar negociaciones prohibidas por su cargo. Además le acusa de malversación en unos trabajos que realizó su propia empresa de construcción; y en el acuerdo con unos particulares sobre una parcela.

Jalón ha negado una a una estas acusaciones, ha afirmado que el PP le denunciaba "hasta por respirar" y ha considerado que el detonante del enfrentamiento con la oposición es que él quiso poner orden en las cuentas.

Una de las partes sustanciales de la sesión ha estado relacionada con la denuncia que Jalón presentó en otro juzgado de irregularidades contables por la secretaria del Ayuntamiento, que ha declarado como testigo y a la que el presidente del tribunal ha recordado que ella no es ahora la acusada. "Había varias irregularidades entre ellas la limpieza, que estaba adjudicada a una señora de forma ilegal, sin contrato", ha afirmado el exalcalde, que convocó por ello un concurso en el que su hija presentó la única oferta válida y la más baja "y la secretaria no me advirtió de que me debía abstener ni me notificó nada".

Ha justificado la contratación de socorristas en las piscinas -la hija de un edil y la sobrina de su abogado- en que ya habían hecho ese trabajo con anterioridad, no tenía margen para hacer un proceso largo en el tiempo y su coste era inferior al de empresas del sector.

Las obras realizadas por su empresa fueron "de urgencia, porque había vecinos sin agua y mi empresa tenía las máquinas allí, y perdí dinero", ha dicho; llegó a un acuerdo con un particular para disponer de una finca, a cambio del coste del IBI "para dar una facilidad de aparcamiento al municipio, que se necesitaba"; y los expedientes urbanísticos "eran los mismos que había hecho antes de ser alcalde", han sido sus explicaciones.

Respecto a la situación de la secretaria, a la que llegó a hacer que dejara el Ayuntamiento para luego readmitirla, ha afirmado que vio "pagos dobles" de algunos sueldos, con cantidades que sumaban 7.000 euros -aunque en otro momento ha hablado de 16.000-, y si el expediente se demoró en el tiempo es porque coincidió con la muerte de su hijo "y no estaba para pensar en eso". "El gran problema de Viguera fue querer poner en orden el Ayuntamiento, porque se estaba robando, y los concejales del PP primero dijeron que sí y luego todo eran denuncias", ha acusado Jalón, que ha afirmado que acudió a "numerosas" reuniones con la dirección general de Política Local del Gobierno regional -dirigido entonces por el PP- "y no hubo ninguna colaboración".

En el turno de testigos, la propia secretaria municipal ha afirmado que advirtió al alcalde en numerosas ocasiones de que no actuaba de forma adecuada. "Se obviaba cualquier procedimiento y cuando se lo decía no me contestaba", ha afirmado la secretaria, que ha relatado como en un momento dado se le impidió acudir a su trabajo en base a un expediente "nulo de pleno derecho, sin que pudiera presentar alegaciones y sin dar cuenta a nadie" hasta que en 2014 regresó..

Entre el resto de testigos, el que fuera concejal del PP en esa legislatura, Aitor Santibáñez, que luego fue alcalde, ha asegurado que se informó a Jalón de que no podía intervenir en la contratación de su hija "y nos dijo que le denunciáramos si lo creíamos así"; "las obras que hizo como urgentes no lo eran", ha afirmado; "se llevaba como el perro y el gato con la secretaria, decía que ella se llevaba dinero pero nunca nos enseñó las cuentas".

José Luis Santibáñez, concejal del PR+ -y padre de una de las socorristas contratadas- ha defendido que "la limpieza se adjudicó a la oferta más barata, que era la hija del alcalde" y "la secretaria no advirtió nada" y también ha respaldado a Jalón en el resto de cuestiones, al tiempo que ha asegurado que el alcalde informó de esos temas también a la oposición e, incluso, a los miembros de la corporación anterior.