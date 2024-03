El escándalo de la Federación Riojana de Fútbol: Viaje pagado con comidas, capea y Selección

Polémica, revuelo, escándalo, el que ha levantado un email de la Federación Riojana de Fútbol que preside Jacinto Alonso, desde el año 2008. La intención del presidente de la Federación Riojana de Fútbol era invitar a los presidentes de los clubes riojanos al Santiago Bernabéu para ver en directo el partido España-Brasil de finales de este mes de marzo.

Un viaje que incluía almuerzo, tentadero y comida previas en una finca de Guadalajara. ¿Quién iba a pagar ese plan tan completo?. Pues la Federación Riojana de Fútbol que casualmente se encuentra en pleno año electoral.

Tras hacerse pública esta invitación de Jacinto Alonso, la cita ha quedado suspendida y los sesenta invitados no podrán disfrutar del programa que había preparado Alonso.

Jacinto Alonso es presidente saliente -en principio no puede concurrir a la próxima cita electoral tal y como indican en el Tribunal del Deporte de La Rioja- ya ha superado los años establecidos. Esto si no hay otro candidato, si no se presenta nadie sí prodría volverse a presentar.

Lo cierto es que durante la jornada del miércoles las llamadas, los mensajes de whatsapp y los comentarios en redes sociales calentaban el ambiente. Lo que provocaba que, a última hora de la tarde, se celebrara una reunión de urgencia en la sede de la Federación Riojana de Fútbol.

La decisión: suspender finalmente el viaje previsto al Santiago Bernabéu. Desde la Federación Riojana de Fútbol han enviado otro correo electrónico a los clubes riojanos para informarles de esta nueva decisión.

El origen de la polémica es un mail que la Federación Riojana de Fútbol envió el martes a los clubes de La Rioja en el que se informaba de que la Territorial "INVITA" (escrito en mayúscula y en negrita) al presidente de la entidad a presenciar el partido España-Brasil del próximo día 26 de marzo, siguiendo "instrucciones del Sr. Presidente D. Jacinto Alonso Marañón".

El plan del viaje incluye la salida en autobús desde el estadio de Las Gaunas en Logroño con destino a Fuentelencina (Guadalajara) 'Finca la Morera' para almorzar a las 11.30 horas". Según se indica también en el correo electrónico remitido a los clubes riojanos, "a las 12.00 horas visita a los cercados ganaderos, seguidamente a las 13 horas, tentadero de 2 vacas".

"La comida prevista será a las 14.30 horas", concreta. Parar más tarde partir hacia el estadio Santiago Bernabéu en la capital. Al finalizar el partido internacional, la delegación de la Federación Riojana regresará a Logroño.

Pilar García Muñiz y Chema Jodra lo cuentan así en COPE.