Su nombre es Cristina Ruiz Esteras. Enfermera profesional y, junto a su pareja, Pablo, propietaria de 'Enfermera Estilosa', un proyecto empresarial de venta de cosméticos, vino, camisetas y perfume, que se gestó en la UCI del Hospital San Pedro de Logroño en los momentos más duros de la pandemia.









Hoy, miércoles, 2 de marzo, ha compartido su historia con la audiencia de COPE Rioja. Una iniciativa de emprendimiento y crecimiento personal, que tiene su origen a mediados de 2020, y como protagonista, a una enfermera de cuidados intensivos que vivió todo aquello desde dentro.









Una joven que, cada día, se embutía en su uniforme anticovid para tratar de salvar vidas. Algo que consiguió la mayoría de las veces, pero no siempre. Lo que, sin lugar a dudas, dejó una profunda huella en su corazón. Una serie de cicatrices que, lejos de minar su moral, le animaron a seguir adelante. A mirar al futuro no sólo con esperanza, sino con la firme intención de plantar cara al día a día con determinación, una sonrisa y también, por qué no, con una bonita imagen.

Enfermera estilosa





"Soy enfermera vocacional y adoro mi trabajo, aunque reconozco que el 2020 fue muy duro. A raíz de todo lo vivido sentí la necesidad de transmitir algo que a mí me ayudó mucho: el cuidado y la desconexión. Enfermera estilosa es una pincelada a la vida. Es recordarte que el primer paso para ser feliz es saber que no siempre vas a serlo, pero que incluir momentos de mimo y desconexión nos ayuda a llevar una vida más bonita. Nada me parece más estiloso que brillar con luz propia. Y todas las personas tenemos esa capacidad, tenemos nuestro propio estilo. Así que, bienvenidos a esta marca llena de momentos. Mil gracias".





Así reza la carta de presentación de Cristina en su página web, Enfermera estilosa, que también colabora con la Asociación Española Contra el Cáncer a través de los pedidos de sus clientes.