Elena Adell, enóloga de Campo Viejo: "Procuro no caer en los errores que se cometieron conmigo por ser mujer"

Actualmente, el mundo de la enología está dominado por mujeres, pero ella fue una de las primeras en abrirles camino en La Rioja y en España. Hablamos de la logroñesa, Elena Adell, que está a punto de cumplir suvendimia número 38 al frente de Bodegas Campo Viejo.

De niña, ya ayudaba a su abuelo en las labores del campo, pero llegó a la enología "por curiosidad" gracias, según nos ha confesado, al recordado programa de cocina “Con las manos en la masa”.

Teniendo muy claro que quería dedicarse al mundo del vino, Elena Adell inició sus estudios de Ingeniería Agrónoma, en el año 1975, en la Universidad de Córdoba. Eran tan sólo 7 mujeres y luego se especializó en viticultura y enología. Envío su currículum a todas partes, nadie daba trabajo y menos a una mujer, y uno de los pocos que le contestó fue Eulogio Pérez Pardo, el entonces enólogo de Bodegas AGE.

A finales de 1985, comienza a trabajar en Bodegas AGE y allí continúa, ocupándose de la enología de Bodegas Campo Viejo y del resto de bodegas riojanas del grupo Pernod Ricard.

Elena Adell dice que todavía queda mucho que hacer para lograr la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, pero también opina que "se han dado pasos de gigante" en estos 40 últimos años. Y procura siempre, nos cuenta, "no caer en los mismos errores" que se cometieron con ella por el hecho de ser mujer.

No fue la primera enóloga de España, este honor le corresponde a la extremeña, Isabel Mijares, que fue a estudiar a Burdeos a finales de los años 60 gracias a una beca, pero Elena Adell es también, sin lugar a dudas, una pionera y un referente en este ámbito.

Recientemente, Elena Adell ha sido galardonada con el premio “Personalidad del Año” del Concurso International Wine Challenge Merchant Awards Spain 2022. Sin duda, el 2022 ha sido un año de éxitos para Bodegas Campo Viejo, que también ha recibido, el pasado mes de septiembre, el premio 'Spain Winery of the Year' en la duodécima edición de la New York International Wine Competition, por quinta vez en su historia.