Detenido por tres delitos de robos con fuerza en tres domicilios de Logroño durante las fiestas de San Mateo

Agentes pertenecientes a la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja han detenido el pasado martes a un hombre de 32 años -de nacionalidad Croata- como presunto autor de tres delitos de robo con fuerza en domicilios.

Durante las Fiestas de San Mateo se ha establecido un Dispositivo Especial Preventivo, siendo el objetivo del mismo la actuación proactiva de cara a prevenir la comisión de robos con fuerza en viviendas en Logroño, con las características de las fiestas de San Mateo ya que en estas fiestas muchos logroñeses y logroñesas aprovechan el periodo vacacional para disfrutar de unos días de vacaciones en otros destinos.

Los autores de los robos con fuerza en domicilios son pequeños grupos itinerantes especializados en modus operandi específicos, los cuales se desplazan a las diferentes ciudades que se encuentran en fiestas con el objetivo de seleccionar lo domicilios mas accesibles en cuanto a la ausencia de medidas de seguridad en unión a la falta de actividad en su interior por parte de los inquilinos, para ello realizan labores de vigilancia en torno a los domicilios seleccionados y a sus moradores, eligiendo el momento más adecuado para acceder, incluso llegan a colocar pequeños testigos o marcas poco visibles para cerciorarse de la falta de actividad.





Fruto de dicho dispositivo se ha detenido un varón, nacido en Croacia, de treinta y dos años, con domicilio en la localidad de Lloret de Mar (Gerona), al que le consta un antecedente policial, por los mismos hechos relatados, en los tres robos con fuerza llevados a cabo se ha empleado el mismo modus operandi consistiendo este en la fractura de la puerta de acceso a los domicilios s a la altura de los bombines, astillando los mismos.





LLAMADA INMEDIATA AL 091

Igualmente se recomienda actuar de la misma manera cuando algún vecino o ciudadano, vea en el interior de los portales o deambulando por las escaleras de las comunidades de vecinos, desconocidos, que pueden ser tanto hombres como mujeres, que generalmente suelen ir en grupos de dos o tres personas y casi siempre del mismo sexo, y suelen vestir de forma informal o incluso bien, sobre todo en el caso de las mujeres, y en algunas ocasiones suelen portar mochilas o bolsos.

La Policía Nacional aprovecha la oportunidad para hacer recomendar que en caso de estar en el interior de nuestro domicilio cuando los ladrones intenten entrar, debemos guardar la calma en la medida de lo posible y llamar inmediatamente a la Policía Nacional (091).

La respuesta será inmediata debido que la Policía Nacional tiene establecido un dispositivo en virtud del Plan contra los Robos en domicilios y contra la delincuencia Itinerante, con efectivos de la Brigadas de Seguridad Ciudadana y Policía Judicial, patrullando las calles con este objetivo, y con capacidad de reacción en pocos minutos para dar respuesta a estos requerimientos de auxilio. Esa colaboración ciudadana aumenta exponencialmente las posibilidades de éxito en la detención de los autores.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En vacaciones : no divulgue su ausencia, sólo deben saberlo personas de confianza para que colaboren en que su casa parezca habitada, retirando el correo y puedan actuar si hay una emergencia en el domicilio Compruebe que puertas y ventanas estén bien cerradas, aunque no cierre totalmente las persianas. Si dispone de alarma u otras medidas de seguridad actívelos.

Guarde los objetos de valor en lugar seguro. Es conveniente realizar un inventario con fotografías e inscripciones de joyas y números de serie de los aparatos electrónicos, para facilitar su identificación.

Intenta, en la medida de lo posible, no dejar señales visibles de que la vivienda está desocupada, cuenta con algún vecino o alguien de confianza para que te recojan el correo.No cuentes ni subas fotos sobre tus vacaciones en las redes sociales mientras no estás en casa, hazlo al regresar al domicilio.

Tanto los propietarios como el conserje de la comunidad tienen que deponer una atención especial a los accesos comunes al inmueble (puertas de acceso a trasteros, garaje, puerta de acceso del portal…). Dichos accesos deben permanecer cerrados siempre, dificultando la entrada a personas ajenas a la comunidad.

SIEMPRE que esté en su domicilio:

Vigilar al entrar o salir del garaje que no accedan extraños, espere a que la puerta quede cerrada. Cada ciudadano puede recoger más información que una cámara de seguridad, por ello si detecta algo anómalo en su entrono, por ejemplo ruidos en viviendas deshabitadas, gente extraña en el portal… no dude en comunicar inmediatamente con el 091.

Al llegar a casa es importante inspeccionar las cerraduras y marcos de las puertas de tu vivienda o comunidad a fin de detectar alguno de los marcajes anteriormente referidos, sobre todo cuando llegues de tus vacaciones.

Si observas algún marcaje en tu puerta, no lo quites, llama al 091 o mediante la aplicación ALERCOPS y acudirá al lugar una patrulla de la Policía Nacional que realizará una requisa en tu inmueble y en el resto del vecindario. Avisa a la Policía Nacional si encuentras la puerta del domicilio abierta o una ventana rota, y en estos casos no debes entrar en casa. Una pequeña inversión puede mejorar la seguridad de tu vivienda. Bombines con certificado de calidad, doble cerradura de diferentes tipos y marcas, mirillas electrónicas, alarmas de seguridad.