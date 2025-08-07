Descubre el festival de poesía que se acerca a La Rioja más rural y que atrae a poetas de toda España: "Antes nos íbamos nosotros"

21 años después de su creación, el festival ‘Agosto Clandestino. Poetas en La Rioja’ se ha consolidado como un evento referente nacional en el ámbito poético y también como motor del fomento de la lectura, la expresión cultural y promoción de la poesía contemporánea.

Todo ello, a través de una programación única, abierta y gratuita que, desde el pasado 22 de julio y hasta el 6 de septiembre, recorre diferentes puntos de la región riojana con un objetivo claro: Acercar el arte a todos los puntos de La Rioja.

actividades de todo tipo

Este jueves, por ponerte un ejemplo, en el Instituto Riojano de la Juventud, se reúne a dos voces esenciales de la poesía contemporánea, como son José Antonio Llera y Rafael Morales. A partir de las 19:00 horas, el acto será presentado por la escritora y crítica literaria Rosa Navarro, y todos los asistentes recibirán gratuitamente ejemplares de ambos autores.

En redes sociales, Agosto Clandestino. Poetas en La Rioja, se autodefine como la cita poética más relevante del verano ibérico. Es un festival que no solo se centra en las grandes ciudades, sino que gran parte de sus actividades las desarrolla en el entorno rural.

una mirada más rural

Agosto Clandestino ya prestaba atención al mundo rural antes de que esto se convirtiese en un reclamo turístico, promoviendo intervenciones artísticas en sus calles y proponiendo actividades de carácter multidisciplinar que tienen que ver con la palabra en sus distintas formas de expresión y difusión: La literaria, la musical, la cinematográfica, la teatral, la visual y expositiva…

Tanto en la colección poética como en el festival se dan cita una selección de autores que no puede ser más amplia y abierta, ya que participan tanto poetas riojanos como del resto de España e incluso latinoamericanos, ofreciendo un muestrario de poesía contemporánea en las distintas lenguas españolas de difícil equiparación con otras iniciativas poéticas del país.