La decisión del concejal de Medio Ambiente de Logroño (Equo): "Sé que van a llamar tránsfuga"

El concejal de Medio Ambiente de Logroño, José Manuel Zúñiga, ha asegurado a Efe que no tiene "intención" de abandonar este cargo en junio próximo, a mitad de legislatura, y cederlo a un miembro de IU, tal y como se acordó al constituir la coalición Unidas Podemos que concurrió a las últimas elecciones municipales en la capital riojana.

Unidas Podemos (UP) se presentó a esas elecciones municipales de Logroño con una lista integrada por miembros de Podemos, IU e Equo, que obtuvo dos concejales.

Esa lista estaba liderada por Zúñiga, en representación de Equo; seguido de Amaya Castro, por Podemos y actual edil responsable de Bienestar Animal; y Miguel Ángel Galán, por IU como número tres.

El acuerdo para conformar esta lista determinaba que si IU no obtenía representación en Logroño, a mitad de legislatura el número uno (Zúñiga) dejaría su puesto a Galán, algo a lo que ahora no parece dispuesto. "Sé que van a llamar tránsfuga", ha asumido el actual concejal de Medio Ambiente, quien niega ese calificativo porque "estoy en el mismo lugar en el que me presenté a las elecciones y no voy a ir a otro".

Justifica el no atender ahora al pacto que él suscribió en que era "un acuerdo de coalición que incluía muchas más cosas y que tenía que ver con la coalición de UP para el Parlamento regional, que fue algo que rompió IU -en la Cámara autonómica-, y cuando se rompe, se rompe todo".

Así, Zúñiga sostiene que, "en la práctica, Unidas Podemos es algo que no existe" en el caso de La Rioja y "se rompió cuando en el Ayuntamiento de Logroño ya habíamos tomado posesión", por lo que, "aunque no haya pacto, continúa el nombre", en alusión al grupo municipal que forma junto a Amaya Castro.

El concejal ha recordado que las actas municipales son "algo personal" y, además, él, tras dimitir del puesto que tenía en Equo, ya no está sometido a la disciplina de un partido y "mi trabajo de estos dos años está ahí -como concejal de Medio Ambiente- y no lo voy a dejar".

Frente a esta opinión, el coordinador regional de IU, Diego Mendiola, ha señalado a Efe que asume que "esta es una situación compleja porque Zúñiga no pertenece a un partido político como tal y porque el acta de concejal es de él", pero "los pactos están para cumplirse".

Por ello, cree que IU debe sentarse con Podemos "para ver cómo afrontar esta situación", aunque "es algo que ya ha salido en los encuentros que hemos mantenido". Mendiola considera que, "por encima de las personas y de cambiar un nombre por otro, también hay que hablar con Podemos del programa y de los acuerdos con los que nos presentamos porque hay cuestiones en las que, a veces, tampoco se ha ido en la línea que se marcó entonces", cuando IU "hizo un acto de generosidad con Equo para ceder el primer puesto de la lista al Ayuntamiento de Logroño".

Por eso, ha concluido, aunque IU tiene "buena voluntad" para afrontar esta cuestión, "lo justo" es que su formación política cuente con un concejal durante los dos años que quedan de legislatura para "tener una voz en el Ayuntamiento de Logroño" y mantener el grupo municipal tal y como está, que podría cambiar si no se alcanza un acuerdo

La responsable de Podemos en La Rioja, Arancha Carrero, ha indicado a Efe que "los pactos deben cumplirse", aunque reconoce que el acuerdo que dio origen a las candidaturas de Unidas Podemos "se rompió" antes de que ella accediera a a la dirección de su partido. "Estamos en una situación de vacío porque ese concejal -Zúñiga- pertenecía a un partido que ya no existe y eso hace la situación más compleja", ha reconocido la dirigente de Podemos, que próximamente abordará con IU esta situación. En cualquier caso, ha subrayado, "lo que se firma se debe cumplir", sobre todo porque "a Podemos le interesa para el futuro la colaboración con IU".