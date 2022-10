El alcalde de Logroño anuncia la reurbanización de la calle San Antón para el próximo año

El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, ha anunciado este lunes la solicitud de Fondos de Recuperación para la reurbanización de la calle San Antón durante el próximo año, en línea a las obras realizadas en República Argentina.

Hermoso de Mendoza ha intervenido en la primera jornada del debate sobre el estado de la ciudad, al que han asistido, entre otros, la presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu, y la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz. El alcalde de la capital riojana ha agregado que también se prevé la consolidación del área pacificada de Madre de Dios que se unirá con el proyecto para crear un corredor que conectará este barrio con el de San José, un gran bulevar desde el Ayuntamiento hasta la Universidad y cuyo proyecto también se ha presentado a la nueva convocatoria de los Fondos de Recuperación.

Sigue el Debate sobre el Estado de la Ciudad de Logroño con la intervención del alcalde, Hermoso de Mendoza Aquí puedes ver la intervención del alcalde Pablo Hermoso, en Debate sobre el Estado de la Ciudad de Logroño Redacción COPE La Rioja 17 oct 2022 - 09:51

Ha añadido que ya está terminado el proyecto para la consolidación de la calle Duquesa de la Victoria, cuyas obras está previsto que comiencen a comienzos del año 2023.

"Creo en un modelo de ciudad pensada para la gente, aunque sea una ciudad más incómoda para el coche", ha recalcado. En este sentido, ha repasado las obras de urbanización realizadas en diferentes puntos de la ciudad, como la calle Guardia Civil, República Argentina, Murrieta, y las que comienzan este lunes en Fundición, con el objetivo de ganar espacio para los peatones y los ciclistas.

Ha insistido que su equipo de Gobierno también se ha marcado el objetivo de reducir la emisión de gases para combatir el cambio climático y el efecto invernadero, con proyectos de reurbanización que "han generado polémica", ha reconocido. Sin embargo, ha constatado que cuando visita algún colegio o instituto, los chavales les piden más aparcabicis, aceras más anchas y más pasos de cebras para aumentar la seguridad en salidas y entradas, de modo que esta legislatura se han remodelado los accesos de 20 centros educativos.

"Si pienso en los críos que tenemos y los vendrán, creo que querrán ciudad con menos humo, que no expulse a la gente y no la agreda, sea sanadora y terapéutica", ha dicho. "Cuando me presenté para alcalde, dije que quería ser el alcalde de todos de todos y unir a la gente para un Logroño mejor. Estos dos días, debemos afanarnos para ver si hemos cumplido o no", ha reflexionado.