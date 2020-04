Cuca Gamarra, el azote del ministro de Sanidad, Salvador Illa, por la gestión en la crisis del coronavirus

Desde el Partido Popular insisten en la "arrogancia" e "incompetencia" del Gobierno en la gestión de la crisis del coronavirus. Piden más "eficacia" en la resolución de los problemas y en las decisiones para afrontar las dificultades que van surgiendo. Desde el inicio de la crisis sanitaria la colección de despropósitos es ya abultada, demasiados errores; y cree la vicesecretaria general de Política Social del PP, Cuca Gamarra, que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se tiene que "ir a su casa" al demostrar su "nula capacidad" para desarrollar el trabajo que tiene encomendado.

"SI NO SABE, VALLASÉ" EXCLAMA GAMARRA ANTE ILLA

"Nos está tomando el pelo a todos", exclama Gamarra. Esta semana ha sido la cuarta comparecencia semanal del ministro, Illa, en la Comisión de Sanidad del Congreso. "Llevamos cuatro comisiones y no nos cuenta absolutamente nada. Nos repite los mismos datos y nos vamos con la misma sensación de que nos está utilizando», afea la diputada popular al titular de Sanidad. "Si no sabe, váyase", exclama Cuca Camarra cotundente, reprochando al ministro que no cuenta "absolutamente nada" sobre el coronavirus a los grupos parlamentarios. En un rifi-rafe preguntaba la diputada por La Rioja, ¿cuándo ve que hay que afrontar la siguiente fase, la de desescalada?, el ministro le respondía "ahora veremos". "¿Cómo que ahora veremos? ¿Usted no ha planificado nada?, reiteraba la vicesecretaria general de Política Social del Partido Popular. "Nos tiene que decir cuándo y cómo, llevamos semanas con el 'ahora veremos'", añadía en una intervención muy dura con la gestión del Gobierno por la incertidumbre generada sobre las medidas de transición.

REPROCHES POR NO TOMAR MEDIDAS A TIEMPO, COVID-19

Eléctrico enfrentamiento entre el ministro y la diputada que saca en cada comisión los colores a Salvador Illa en un debate semanal que debería provocar mucha preocupación entre la opinión pública por los contrapié pillados al Gobierno. Gamarra pone contra las cuerdas al ministro y deja en evidencia su falta de concreción en los detalles y cuestiones capitales de esta crisis del COVID-19. Palabrería de un Gobierno que resulta muy preocupante y alarmante. La ausencia de una gestión fiable es muy llamativa y la falta de coherencia provoca considerables revolcones y reproches de la vicesecretaria general de Política Social del PP al Gobierno por las "duras y drásticas medidas que estamos padeciendo los españoles" concluye, Cuca Gamarra, debido a la "incapacidad» del ministro por "no haber tomado medidas a tiempo".