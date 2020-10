Probablemente te lo hayas preguntado ya en más de una ocasión. En cualquier caso, sea así o no, vamos a tratar de dar respuesta a esa pregunta con argumentos científicos de peso.

Porque si siempre es interesante conocer la opinión de un experto sanitario, desde que la COVID irrumpió en nuestras vidas, muchísimo más.

La experta a la que nos referimos es epidemióloga y profesora del máster en Gestión de la Seguridad Clínica del Paciente y Calidad de la Atención Sanitaria de la UNIR.

Nieves López considera que este año es más importante que nunca ponerse la vacuna. Y nos explica el por qué.

La epidemióloga también nos aclara qué podría pasar si se diera un doble contagio, por gripe y coronavirus, en el mismo paciente. Según ella, existen evidencias de que se pueden contraer ambas infecciones simultáneamente. Y en general, sabemos que cuando hay coinfecciones estas pueden complicar la progresión de la enfermedad. Es decir, si una persona se infecta con dos virus diferentes puede desarrollar una enfermedad más grave. En estos momentos en el caso de la gripe y el nuevo coronavirus no hay evidencias claras de que cuando se produce una coinfección haya un peor pronóstico. Aunque esto se debe básicamente a que no hay datos, no lo sabemos. Pero cabe esperar que la situación sea peor cuando dos virus nos infecten al mismo tiempo. Y esa es una razón por la cual también sería importante vacunarse contra la gripe, sobre todo si formamos parte de grupos de riesgo.

La experta sanitaria recuerda que la efectividad de la vacunación antigripal en los mayores de 64 años fue especialmente positiva el año pasado.

López también ha aclarado otras muchas cuestiones relacionadas con la gripe y el coronavirus, que tienen que ver, por ejemplo, con los grupos de riesgo o las contraindicaciones.

Lo cierto que es que no hay estudios que confirmen que vacunarse contra la gripe proteja también contra el nuevo coronavirus. Pero al tratarse de dos infecciones que tienen una sintomatología inicial tan parecida, el hecho de estar vacunado contra la gripe sí puede ayudar a evitar que contagios de esta dolencia se confundan con contagios de coronavirus.

Además, al estar vacunados contra la gripe disminuimos la necesidad de tener que hacernos pruebas diagnósticas del coronavirus con síntomas como fiebre, tos o dolor muscular, que comparten ambas enfermedades.

Aunque la protección contra la COVID no se conseguirá con la vacuna contra la gripe, lo que sí se logra con la vacuna es no tener esos síntomas que puedan confundirse con el coronavirus. Eso es bueno porque así evitamos colapsar los servicios de atención primaria y los de pruebas diagnósticas. Evitar ese tipo de presión es muy importante para garantizar una asistencia rápida y eficaz.

En resumen, hay que atender las recomendaciones de las autoridades médicas y seguir vacunándonos para evitar los posibles problemas derivados de estar infectados con los dos virus simultáneamente y disminuir también la presión sobre los servicios de atención primaria y diagnóstico.