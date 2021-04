Cada vez nos preocupamos más por nuestros hábitos de alimentación para ganar bienestar y, sobre todo, para perder peso. Consejos de influencers en las redes, libros, recetas de amistades, pero ¿realmente lo estamos haciendo bien?

Las dietas milagro no existen, pero sí hay estrategias nutricionales como el ayuno controlado, que realizadas siempre bajo supervisión médica pueden ayudarnos no solo a perder peso sino también a ganar calidad de vida.

Cómo empezar a comer bien y reiniciar tus hábitos alimenticios

La mayoría de las personas con sobrepeso reconoce que “come mal” no obstante, la realidad es que no consiguen “comer bien”. Esta situación implica que no somos todo lo libres que deberíamos de ser a la hora de elegir lo que comemos y lo que no. Esto se debe a múltiples factores hormonales y emocionales, por este motivo es más fácil empezar a “comer bien” tras un periodo de ayuno en el que se produce un “reset” hormonal, explica Jesús Domínguez, director técnico de los retiros de MiAyuno.es.

El factor emocional condiciona, muchas veces, nuestra manera de comer. Por ello, esta parte emotiva puede mejorar durante un ayuno, si bien a veces precisa de un trabajo específico. “Debido a ello, este trabajo emocional es mucho más efectivo durante o tras un ayuno ya que el proceso de esta pauta nutricional mejora la predisposición de la persona para enfrentarse a este tipo de conflictos, que todos en mayor o menor medida tenemos”, aseguran desde el portal.

Por lo que, el ayuno controlado es una de las pautas de alimentación más eficientes a la hora de perder peso y volumen además de ganar bienestar y salud. Esto se debe a la depuración profunda y el reequilibrio hormonal que experimenta la persona fisiológicamente durante su práctica. Pero, sobre todo, supone un punto de partida absoluto para reiniciar nuestros hábitos alimenticios para empezar a comer de forma saludable.

Y es que, el ayuno es un periodo de tiempo en el cual la persona decide libremente y bajo supervisión profesional no ingerir alimentos sólidos ni bebidas hipercalóricas. Este periodo de tiempo, generalmente de 4 y 10 días, no supone un riesgo para la salud en la mayoría de los casos, siempre que se lleve a cabo bajo la supervisión de un profesional de la salud experto en el ayuno terapéutico.

El ayuno no es una dieta es una estrategia nutricional

Por ello, desde MiAyuno.es afirman que si bien un ayuno no supone una dieta equilibrada sí que es la mejor estrategia nutricional para cambiar de hábitos además de ser eficiente a la hora de controlar nuestro peso. “Por nuestra experiencia sabemos que en un ayuno de una semana la persona con sobrepeso puede llegar a perder hasta un 10% del peso corporal a la vez que gana bienestar físico, mental y emocional, y sobre todo, hace más fácil aprender y empezar a comer”.

10 consejos para empezar a comer bien

Los expertos de los retiros de MiAyuno facilitan 10 consejos para empezar a comer de forma más saludable:

Comer suficiente fruta y verdura (3 porciones al día).

Incluir en nuestros platos fuentes ricas de proteína (Huevos > Pescado > Carne) o compensarlo con suficientes fuentes de proteína vegetal (legumbres, cereales) con 1 o 2 porciones al día.

Ingerir cada día 2-3 cucharadas soperas de aceite vegetal de calidad.

Combinar bien los alimentos de cada comida. Primer plato con productos vegetales y como segundo, una fuente de proteína+ grasa o bien de carbohidratos de alto valor calórico (cereales).

Beber suficiente agua y mantenerse bien hidratado.

No hacer más de 3 comidas al día.

Mantenerse activo físicamente. Es posible ayunar y practicar deporte a la vez.

Respetar los biorritmos (dormir un mínimo de 7 horas).

Respirar bien haciendo ejercicios de respiración profunda de 5 a 10 minutos al día.

Evitar sobrecargarse de trabajo y obligaciones en nuestro día a día así como evitar situaciones muy estresantes. En caso de que no podamos evitarlo buscar ayuda profesional para gestionar mejor estas situaciones puntuales.