La FER admite que los problemas en el Mar Rojo pueden lastrar a la economía riojana

La situación de inseguridad que se vive en el Mar Rojo puede tener consecuencias negativas para la economía riojana, en especial para las empresas de automoción, por la dificultad para recibir suministros y, sobre todo, por su encarecimiento.

Así se expuso ayer en una jornada sobre transporte marítimo ofrecida por la Federación de Empresas de La Rioja (FER) y el Puerto de Barcelona, en colaboración con el centro logístico intermodal de La Rioja y las empresas Transporte Royo y Cuatrecasas.

El presidente de la patronal riojana, Jaime García Calzada, manifestó "su preocupación por las consecuencias económicas que puedan derivarse del conflicto en el Mar Rojo, tanto por los problemas de asegurar las mercancías, como por los costes de estos seguros, la elevación de precios de los contenedores y las demoras en el tránsito de las propias mercancías".

García Calzada recordó que "la situación geopolítica es de gran incertidumbre, hasta el punto que antes de ayer hubo un ataque en el canal de Suez que es la vía de tránsito de las mercancías que van de los puertos españoles, en concreto el puerto de Barcelona, hacia Asia, Pacífico y Oriente Medio. Y bueno, además de esas dificultades, esto tiene unas consecuencias económicas."

Según se expuso en la jornada, las consecuencias económicas son muy claras, puesto que hay muchísimas navieras que no quieren pasar por el canal de Suez, por el riesgo que existe y además por costes económicos, puesto que hay dificultades a la hora de asegurar la mercancía, porque las compañías de seguros tampoco están muy dispuestas a asegurar esas mercancías y si no están, pues lógicamente los precios no son los mismos.

Por todo ello, se ha producido una elevación de precios y que compañías de mercancías, en vez de ir por el canal de Suez, vayan por el Cabo de Buena Esperanza, bordeando todo el continente africano. Esto supone más tiempo de llegada de las mercancías, tanto en la exportación como en la importación, y que sean más caros los contenedores.

En este sentido, Sheila Argáiz, jefa del Departamento Internacional de la FER, ha explicado, en COPE Rioja, que el precio de esos contenedores es hoy un 126 por ciento mas caros que hace un año y que el tiempo de llegada de las mercancias puede ir hasta los 20 días de retraso.