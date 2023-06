Sánchez y Andreu ya han hablado pero se mantiene en secreto si ella liderará la lista al Congreso o al Senado

El Comité Ejecutivo del PSOE de La Rioja aprobará este miércoles las listas con las que concurrirá a las elecciones generales del próximo 23 de julio, sin que aún se haya despejado la incógnita sobre si su secretaria general y presidenta del Gobierno regional en funciones, Concha Andreu, formará parte de ellas o no.

Fuentes cercanas a Andreu han explicado esta martes a EFE que aún no ha tomado una decisión, lo que comunicará este miércoles por la tarde en la reunión que celebrará la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE, a cuyos miembros dará a conocer si será candidata o no al Congreso de los Diputados o al Senado y si recoge o no el acta de diputada autonómica.

Después, se reunirán la Comisión de Listas y el Comité Regional para aprobar las listas definitivas.

Andreu, quien no será reelegida presidenta del Gobierno regional al haber obtenido el PP mayoría absoluta en las elecciones del pasado 28 de mayo, no se ha pronunciado hasta ahora sobre su político futuro, aunque, el pasado día 31, avanzó que un factor "determinante" de su decisión sería su conversación con el líder nacional del PSOE, Pedro Sánchez.

Esta conversación entre Sánchez y Andreu ya se ha producido, sin que haya trascendido su contenido, y, además, ha consultado con más personas del PSOE y "aún no ha decidido nada definitivo. Todas las opciones están abiertas y la postura final la comunicará mañana a la Ejecutiva", han insistido esas fuentes cercanas a la secretaria general, quien ya dijo que se mantendrá en este cargo para afrontar los comicios del 23J.

Andreu se reúne esta tarde en Logroño con los responsables de las 39 Agrupaciones Socialistas de La Rioja, han precisado, sin que aún no ha decidido qué hará, aunque desde distintos sectores se indica que encabezará la lista de los socialistas riojanos al Congreso de los Diputados o al Senado.