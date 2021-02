Si algo nos ha enseñado esta pandemia es que nuestro hogar se ha convertido en nuestro mayor refugio. Pasamos mucho más tiempo en casa que en la calle y por eso, al final del día, buscamos encontrar el bienestar en cada una de nuestras estancias.

Los expertos de tuandco.com explican cuáles van a ser las tendencias de decoración y reformas en las cinco principales estancias de nuestro hogar:

El comedor. El espacio más acogedor y donde pasamos más horas

El comedor se ha convertido en nuestro espacio diario en el que pasamos la mayoría de las horas de nuestro día a día o el lugar de relajación cuando llegamos de una larga jornada de trabajo. Para decorar el comedor, los colores estrella de este año van a ser el beige, el gris, el negro y el blanco. Si no quieres ponerte a pintar, puedes añadir foto murales a una de las paredes de tu comedor para que luzca diferente y tenga personalidad propia.

En cuanto al mobiliario, la tendencia es tener pocos muebles que destaquen, de formas suaves y con texturas potentes, cuidando mucho los detalles. Se puede añadir un sillón, una alfombra o incluso una planta artificial para darle color y distinción al salón.

Los sofás esquineros o chaiselong serán un imprescindible en el salón. Las velas o difusores también le otorgarán un bienestar olfativo al salón que hará que el lugar sea más agradable y relajante. Además, se llevará el uso de materiales nobles y naturales como la madera en los muebles de comedor, dando una sensación de calidez y armonía en nuestro espacio.

El baño. Este año impera la modernidad y el minimalismo

Ahora el baño no sólo tiene un uso funcional, sino que también es un espacio decorativo. Este año se lleva la grifería o accesorios encastrados a las paredes del aseo, esto reduce el espacio y le da un toque de modernidad y minimalismo a la estancia. Si no se pueden añadir accesorios encastrados, los accesorios tendencia son los de líneas suaves y simples, que no ocupan espacio.

El acabado mate será novedad y el color negro será el más utilizado en todo tipo de acabados (brillo, cromo o mate) y dará al espacio un aire moderno y actual.

Destacan también los muebles suspendidos de líneas básicas y de colores claros. Es importante elegir una buena luz e incluir espejos grandes para hacer que el espacio sea más amplio. Para los más sofisticados, se puede incluir papel pintado o foto murales en las paredes con texturas de colores o estampados exóticos para darle más personalidad al baño. Asimismo, este año manda la tecnología y se van a llevar los inodoros inteligentes como elemento imprescindible.

La cocina. Cocina libremente y con buen gusto decorativo

Ahora que comemos en casa es importante contar con un espacio de cocina limpio, cómodo y bien decorado. Este año las cocinas no tendrán un estilo moderno y de diseño, sino que se centrarán en un estilo rústico y natural, plasmando tranquilidad y bienestar a la estancia. Los colores destacables de los muebles de cocina serán el blanco combinado con la madera o la textura mate en tonos suaves como el blanco o el gris. El acabado de los accesorios como el grifo de cocina será el básico brillante, aun así, para los que quieran arriesgar, el acabado mate de color negro también destacará en las nuevas cocinas.

Organiza el espacio de forma que pueda caber en una barra o una pequeña mesa para desayunar. Dado que es un espacio minucioso, escoge una luz llamativa y cálida que te permita cocinar sin problemas. Y como elemento final, un toque verde de plantas dará más luz y vitalidad a tu espacio culinario.

El dormitorio. Busca calma y tranquilidad en tu espacio más íntimo

Este 2021 somos más conscientes de la importancia que tiene nuestro espacio de descanso. Por ello es importante encontrar paz en nuestro dormitorio. Los colores nórdicos de tonalidades suaves como los marrones, los grises y los rosas serán protagonistas y se usarán en el ámbito textil como en las cortinas, las sábanas o los cojines. Las mesitas de noche vuelven a incluirse en muchos hogares y destacan por ir en concordancia con el estilo de todo el dormitorio.

Los armarios igualmente se convierten en un elemento básico y clave para añadir a la estancia ya que su uso es diario y muy útil en el día a día. Para los más atrevidos y si hay espacio, los biombos crearán tendencia este año para convertirse en un complemento decorativo especial. Como toque final añadir plantas artificiales a tu dormitorio provocará una sensación de naturaleza cercana que favorecerá tu bienestar.

Escritorio. Trabajo ameno y cómodo desde casa

Un pequeño escritorio en nuestro hogar hoy es tendencia. Si se ha tenido que reconsiderar el espacio y hacer un escritorio en casa, los expertos de Tuandco recomiendan escritorios cómodos y versátiles que se puedan mover fácilmente y encajen en el espacio. Todo esto sin olvidar una silla de oficina con un respaldo adecuado para pasar las largas horas de trabajo.

Los escritorios tendencia serán aquellos de colores simples como madera, blanco o negro. Destacará el escritorio ergonómico, con finas líneas y versátiles para ser colocados en cualquier lugar de la casa sin que entorpezca. Las plantas aquí cobran de nuevo protagonismo, ya que ofrecen muchos beneficios para la salud, como aumentar el rendimiento, disminuir el estrés y favorecer la concentración.