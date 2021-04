“Me gustaría invertir en Bolsa pero no tengo suficiente capital ni tiempo”. “Me gustaría diversificar mi dinero para no tenerlo todo en el banco pero no sé cómo hacerlo”… Estos son algunos de los pensamientos de quienes se han planteado en algún momento rentabilizar sus ahorros y tener una nueva fuente de ingresos pero no saben por dónde empezar.

Con el objetivo de fomentar la cultura financiera y bursátil en España, la plataforma de formación Tradeando, que ha conseguido que más de 8.000 usuarios estén ganando ‘un sueldo’ mensual gracias a sus estrategias de trading, ofrece cinco claves para invertir en Bolsa y conseguir ser rentable.

1. Hay que invertir cuando los mercados bajan

“Esto es algo que el 90% de la gente no hace. Por eso las estadísticas dicen que solo el 10% de los inversores en los mercados financieros ganan”, comenta Enrique Moris, fundador de Tradeando.

Comprar en las bajadas y vender en las subidas es fácil, pero no todos se atreven a invertir cuando los valores bajan, ya que se tiende a pensar que todo va a seguir bajando. Lo mismo sucede al contrario, ya que pocos se atreven a vender en las subidas porque se tiende a pensar que los valores se van a seguir manteniendo al alza. “La mayoría de los inversores compran con la euforia de las subidas y venden con el miedo de las bajadas”, asegura Moris.

2. Es mejor invertir en empresas disruptivas e innovadoras

De nada sirve invertir en negocios tradicionales si el mundo avanza en otro sentido. “Bancos, aerolíneas, aseguradoras... Este tipo de negocios están muy expuestos a la COVID y tienen poca proyección. El mundo avanza en otro sentido, en el tecnológico”, aseguran desde Tradeando. Según la plataforma es mejor invertir en empresas de sectores con proyección de futuro como: el cloud, la ciberseguridad, energías renovables, ecommerce...

3. Lo barato sale caro

No hay que pensar que las empresas y negocios tradicionales son atractivos en estos momentos por estar a bajos precios. Existe una mayor probabilidad de ganar dinero en las empresas innovadoras que hayan tenido buen comportamiento en los mercados, con subidas, frente a las que han sido más golpeadas por el mismo.

4. Aprender a gestionar el riesgo

Aprender a gestionar bien el riesgo es primordial, ya sea con stop loss o sabiendo en qué momento hay que comprar más acciones. Normalmente se tiende a aumentar posiciones en las acciones donde más se ha perdido, y esto puede llevar a la bancarrota. Hay que aprender a aumentar posición en las acciones donde más dinero se gana, y no al revés, ya que son los valores que mejor funcionarán a medio plazo.

5. Huir de las recomendaciones de casas de análisis

Las típicas casas de análisis suelen publicar sus recomendaciones en función de sus intereses, por lo que es mejor no basar las inversiones en sus datos.

“Si ellos o alguno de sus clientes, que son normalmente grandes inversores, quieren comprar una acción en la que ven potencial, publicarán un análisis/estimación negativa de esta empresa, para hacer que el precio baje y así poder comprar a mejores precios. Por el contrario, si tienen comprada una acción y quieren venderla, publicarán un análisis/precio objetivo positivo y más alto de esta empresa, para hacer subir sus acciones y poder vender a mejores precios”, asegura Moris.