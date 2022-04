La Rioja contabiliza 250 nuevos positivos desde el pasado viernes

La Rioja ha registrado desde el pasado viernes, 1 de abril, último día que se han publicado cifras, un total de 250 nuevos positivos, por lo que desde el inicio de la pandemia se han notificado 93.437, según datos que ha publicado el Ministerio de Sanidad.

Además, de los nuevos positivos, 147 indica que son de mayore de 60 años, siendo la cifra total de 19.286. También se señala que el Indice Acumulado en esta población en los últimos 14 días se sitúa en 633,29, y en los últimos siete en 307,12.

Baja la trasmisión covid entre los mayores de 60 años, en España

La nueva estrategia de detección de la covid-19, centrada en colectivos vulnerables, indica que desde el viernes se han producido 11.063 nuevos contagios de ciudadanos mayores de 60 años y un descenso en la trasmisión del coronavirus de 33 puntos menos, hasta los 426 casos la incidencia acumulada.

El informe del viernes pasado, el primero que emitió Sanidad con la estadística de la nueva estrategia de seguimiento de la pandemia, arrojó 14.809 infecciones entre mayores de 60 años, frente a las más de 11.000 que publica en el informe de hoy.

Desciende, además de la incidencia a 14 días, el nivel de trasmisión a 7 días, desde los 202 hasta los 178 casos, aunque en ambos indicadores se encuentran aún en alerta alta por trasmisión del coronavirus. No obstante, los indicadores hospitalarios continúan decreciendo, aunque ya muy lentamente, con menos ingresos de pacientes covid. En total hay 4.291 ingresados en toda España, 400 de ellos en las unidades de cuidados intensivos, lo que supone un 3,4 % de ocupación en planta y un 4,4 % en UCI.

Las comunidades han notificado 206 nuevos fallecidos, una contabilidad que se notifica con retraso y que eleva a 102.541 los óbitos certificados desde el inicio de la pandemia.

Sanidad computa en este informe 171 muertes que se han producido en la última semana, es decir una media diaria de 24, aproximadamente. La mortalidad por covid-19 entre los mayores de 65 alcanza el 4,8 %, frente a menos del 1 % que supone el impacto de esta enfermedad en la población total.

Algunas comunidades siguen realizando pruebas no solo a colectivos vulnerables, sino también a la población general, por lo que se han comunicado al Ministerio de Sanidad 27.079 nuevas infecciones en España desde el viernes. En este contexto, las comunidades esperan para relajar el uso de mascarillas en interiores el criterio de los expertos de la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta, que consideran que no debería retirarse hasta después de Semana Santa y no en todos los espacios.

Mañana se celebrará el Consejo Interterritorial de Salud en Toledo, en el que, previsiblemente, gran parte de las comunidades expresarán su posición al respecto, aunque este punto no figura expresamente en el orden del día.