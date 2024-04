Este es el calendario del curso escolar 2024-2025 en La Rioja: ¿Qué pasa con la semana de Pascua?

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) ya ha publicado el calendario escolar para el curso 2024/2025 para los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad, que fija con carácter general el inicio de las actividades lectivas el 9 de septiembre y su finalización el 23 de junio (excepto ESDIR, que acaba el 27), ambos incluidos.

Por su parte, la Enseñanza de Adultos arrancará el curso el 16 de junio; mientras que los alumnos de la Escuela Oficial de Idiomas, los centros que imparten enseñanzas deportivas en régimen especial y la FP a Distancia comenzarán las clases el 1 de octubre.

Durante el próximo curso, las vacaciones escolares de Navidad serán del 23 de diciembre al 6 de enero, ambos incluidos; mientras que las de Semana Santa tendrán lugar entre los días 14 y el 21 de abril, ambos incluidos.

Y aquí encontramos la novedad que tienes que saber. Dado que la Semana Santa se celebra en 2025 a finales de abril, y para no hacer un trimestre excesivamente largo, se establecen como no lectivos los días 14, 15 y 16 de abril, que se sumarán a los días propios de la festividad.Así que la Semana Santa será festiva pero no la semana de Pascua. Profesores y alumnos volverá a clase el martes 22 de abril.

Además, se introduce un pequeño "descanso pedagógico" el viernes 28 de febrero, que coincide con el Día de la Comunidad Educativa, y el lunes 3 de marzo.

El resto de festividades escolares que recoge el calendario escolar del próximo curso 2024/2025 son el viernes 1 de noviembre (Todos los Santos), el viernes 6 de diciembre (Día de la Constitución), el jueves 1 de mayo (Fiesta del Trabajo), que se une al viernes, 2 de mayo, y el lunes 9 de junio (Día de La Rioja).

A estos días hay que añadir otros siete de carácter local: dos establecidos como festivos en el calendario laboral de cada municipio y otros cinco que decide cada Consejo Escolar Municipal.

El Calendario Escolar publicado es el resultado consensuado del análisis de las distintas propuestas recogidas de los diferentes agentes de la Comunidad Educativa.