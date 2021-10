La impactante foto de Sheyla Gutiérrez tras la operación quirúrgica en su rostro: "Aterricé con la cara"

La ciclista riojana del Movistar, Sheyla Gutiérrez, se recupera en el hospital de Pamplona de la caída del viernes en La Classique Morbihan. Trasladada este domingo a España, desde el hospital francés de Vannes en el que estaba ingresada, para continuar la recuperación de las lesiones que sufre tras sufrir una fuerte caída en la prueba.

La corredora fue sometida el mismo viernes a una operación quirúrgica por los daños que sufrió en varias zonas del rostro y tras permanecer ingresada un día los médicos han permitido que viaje hasta España, han explicado a EFE fuentes de su familia. De hecho, la corredora tiene previsto analizar este lunes , junto a facultativos españoles, en Pamplona, cómo debe ser el proceso de recuperación, probablemente orientado a que pueda comenzar la próxima temporada, dado que de esta quedan pocas pruebas en el calendario.

Sheyla Gutiérrez ha compartido en su cuenta de Instagram una impactante fototras la operación quirúrgica en su rostro:

La impactante foto de Sheyla Gutiérrez tras la operación quirúrgica en su rostro





"Lo último que tengo conciencia es escuchar al director en el último km: cerrarle el hueco a Sheyla para que sprinte", explica la deportista. "Todo iba bien y estábamos disfrutando, pero de repente me vi en el hospital con una corredora de otro equipo disculpándose porque se sentía culpable de mi caída. No se qué pasó, no recuerdo mada. Se ve que no la esperaba , porque aterricé todo con la cara", relata.

"Una cirugía para poner puntos en 4 lados de la cara (dos dentro del labio, barbilla y de nariz) y traumatismo craneoencefálico que hay que cuidar y mucho dolor de dejar la temporada así . Siento el susto a mi Movistar Team y gracias a todos por cuidarme y a Jorge Sanz por no dejarme. Estaba asustada, sin saber dónde estaba ni qué pasaba, y así hasta que me he despertado por la mañana y me he mirado al espejo, ¡y no estoy tan mal!" . El dolor de cabeza y cuello es intenso, pero irá calmandose junto a la curación de la cara",escribe Sheyla Gutiérrez en Instagram, agradeciendo todos los mensajes de apoyo.

