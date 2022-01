El próximo 17 de enero (Blue Monday, o el día más triste del año), se estima que el 42% de españoles sonreirá entre 6 y 15 veces, el 25% apenas sonreirá y un 3% ni siquiera lo hará.

La risa es esa habilidad única en los humanos que nos hace ser más felices y sanos. Según la ciencia, esta nos aporta una gran variedad de beneficios y, a pesar de que nuestro país se posicione como uno de los destinos más alegres de Europa, tan solo un 29,9% de los españoles afirma hacerlo más de 15 veces al día (un 37,2% los fines de semana).

Esto implica que un 70,1% de los españoles se aleja de esta cifra: y es que el 42,5% afirma sonreír entre 6 y 15 veces al día (44,3% durante los fines de semana), el 24,9% dice apenas sonreír, y el 2,8% restante indica que no sonríe nunca.

Un estudio de SmileDirectClub, compañía líder en teleodontología, ha analizado el significado y características de la sonrisa de los españoles, quienes la describen como “alegre”, “sexy”, “contagiosa” y “honesta”.

¿Los españoles nos avergonzamos de nuestra sonrisa?





Un 34% evita sonreír por este motivo. Según los resultados del estudio, 1 de cada 3 españoles no está satisfecho con su sonrisa, lo cual no quiere decir que el restante no quiera mejorarla: hasta el 77% de los españoles quiere mejorar su sonrisa de algún modo. De hecho, un 34% de los españoles encuestados evita sonreír por vergüenza y, casi el 100% (95%) de aquellos que no están satisfechos con su sonrisa afirma que tener una boca bonita les otorgaría mayor seguridad en sí mismos.

En este contexto, Baleares (40,9%), Andalucía (38,6%), Castilla la Mancha (37,9%) y Cantabria (37,9%) serían las regiones donde más evitarían sonreír por no encontrarse a gusto con su sonrisa.

Navarra, La Rioja, Murcia y Galicia, las regiones más risueñas

Según el estudio, las comunidades autónomas donde más satisfechos están con sus sonrisas son La Rioja (83,3%) Aragón (78,6%) Navarra (77,8%), Murcia (77,3%) y Valencia (75,9%).

Estos datos están alineados cuando hablamos de las regiones donde más se sonríe, especialmente si nos centramos en el fin de semana: en Navarra afirman que el 55,5% sonríe más de 15 veces al día, seguidos por los riojanos (50%), murcianos (45,5%) y gallegos (44,3%).

En el bando opuesto, Cantabria es la región donde menos satisfechos están con su sonrisa: el 75% de los cántabros afirman que no están satisfechos con su sonrisa, una cifra que está muy lejos de la media nacional (29%). Entre las CCAA que más descontentas están con sus sonrisas, a Cantabria le siguen Baleares (40,9%), Asturias (40%) y Canarias (35,5%).

En esta línea, los días laborables son el momento en el que menos sonríen los españoles, especialmente en regiones como Castilla la Mancha (donde un 6,9% de los locales afirma no sonreír), Baleares y País Vasco (ambos con un 4,5%).