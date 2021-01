Beatriz Fanjul confirma su relación con un torero

"Nos estamos conociendo, no me tengo que esconder. Tengo 29 años, estoy soltera y no tengo por qué mentir si mañana igual me ven con él por la calle de la mano", reconoce la futura presidenta de Nuevas Generaciones del Partido Popular.

La diputada vasca Beatriz Fanjul se sincera y con estas palabras confirma a 'Vanitatis' que ha empezado una relación con Juan Luis Ambel Barranco, más conocido como Posada de Maravillas.

Bea Fanjul fue vista el pasado sábado buscando piso con el torero por el madrileño barrio de Las Letras, lo que ha hecho que algunos medios hablen de planes para compartir piso con su pareja, algo que ella ha querido desmentir. "No es verdad que nos vayamos a vivir juntos", señala antes de explicar que el torero la acompañó a ver la casa como podía haberlo hecho cualquier amiga.

Fanjul, natural de Bilbao (1991), tiene este próximo fin de semana una cita muy importante para el futuro de su carrera política, ya que salvo sorpresa, sólo se ha presentado una única candidatura, será elegida presidenta de Nuevas Generaciones del Partido Popular, en sustitución de Diego Gago.

Juan Luis Ambel Barranco conocido artísticamente como Posada de Maravillas (Badajoz; 25 de febrero de 1994) es un torero español.