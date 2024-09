"Autruaño será", no hay robo en Arnedo: Los santos San Cosme y San Damián se quedan en La Rioja

En Arnedo se ha cumplido un año más con la tradición. Otro año más que no pudo ser. A pesar del madrugón que se han dado los navarros con la intención de llevarse a los Santos al otro lado del Ebro, la tradición se ha vuelto a imponer y San Cosme y San Damián vuelven a quedarse en Arnedo. Será autraño (como dicen los arnedanos) o no, pero de momento los arnedanos han vuelto a imponerse en una lucha (sin lucha) que ha recorrido los principales puntos de la ciudad. Por tres veces han intentado los navarros hacerse con los Santos. Tres intentos fallidos.

Por tres veces han intentado los navarros hacerse con los Santos. Tres intentos fallidos en los que los pregoneros de Andosilla han dejado, de nuevo, mensajes directos para los riojanos. “A vuestro alcalde le llaman las sirenas de Logroño y está más pendiente de la capital riojana que de Arnedo”.

Y en clave humorística, han querido negociar con el alcalde Javier Garcia: “El alcalde dice que no tiene presupuesto para el punto limpio. Se lo ponemos fácil: deje que nos llevemos a los Santos y nos llevamos también los residuos gratis”.

Han hecho otras alusiones en su intervención emocionada. Han aludido a la presidenta del Parlamento, Marta Fernández, para recordarle que había llegado tarde. Un retraso, todo hay que decirlo, con un motivo: se ha celebrado mesa en el Parlamento.

También han hecho un homenaje a la Peña Lubumbas por su 50 aniversario. Y en último robo, aplausos para Fal. Un momento muy emotivo para los arnedanos.

El pregonero mandó a la carrera a los mozos al grito de "Navarricos, ¡a Navarra con ellos!". Pero al fondo de la calle Santa Clara esperaba un muro arnedano que frenó la primera carrera. Tras la ovación pertinente, la procesión continuó para adentrarse en la iglesia de Santo Tomás.

Desde el siglo XVI Arnedo y Andosilla mantienen una relación de rivalidad -transformada en amistad-. Y es que, la tradición cuenta que fue entonces, mientras la peste asolaba la península ibérica, cuando en Arnedo construyeron una iglesia en honor a los santos médicos San Cosme y San Damián implorando su protección.

Concluidas las obras, negociaron con el Cabildo navarro la adquisición de una imagen de los dos santos, por la que pagaron religiosamente.

Esto al menos es lo que explica la versión riojana; sin embargo, la versión navarra sostiene que la imagen fue sustraída de una ermita que había en las inmediaciones.

A finales del siglo XVI, Arnedo comenzó a celebrar sus fiestas en honor de los dos santos y desde 1769 a celebrar una feria de ganado durante las mismas a la que acudían las poblaciones cercanas, entre ellas las navarras, a apenas unas horas de paseo.

Y cuenta la leyenda que los vecinos navarros, al ver las imágenes procesionar, las reclamaron como suyas y que, al negarse los arnedanos a su devolución, las tomaron en las andas y salieron corriendo con ellas. No lo consiguieron porque el pueblo de Arnedo se echó a la calle para retener a "los ladrones" e impedir su robo.

Aquellas disputas se han convertido hoy una relación muy especial entre los vecinos de ambos municipios. Esta localidades vecinas están hermanadas oficialmente desde 1989. Cada 27 de septiembre, se cumple con la tradición.

Una fiesta que fue declarada como Bien de Interés Turístico Nacional en 2019.