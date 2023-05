Andreu (PSOE) promete un bono familiar de 1.000 euros por hijo recién nacido o adoptado en La Rioja

La candidata a la Presidencia del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha anunciado la creación de un Plan de Apoyo a las Familias de al menos 5 millones de euros con el objetivo de incentivar la natalidad. Una de las medidas “será un bono de 1.000 euros por cada bebé nacido o adoptado en La Rioja que será complementado con un plus en función de la renta y otro plus si ese bebé vive en el medio rural”, ha explicado Concha Andreu. Por lo tanto, además de los 1.000 euros fijos, las personas con una renta anual de hasta 20.000 euros recibirán 500 euros, las riojanas y riojanos que ganen entre 20.001 y 30.000 euros recibirán 250 euros, y las personas con unos ingresos entre 30.001 y 60.000 euros recibirán 100 euros. Asimismo, esta ayuda será incrementada en 500€ si el nacimiento o adopción tiene lugar en un municipio de menos de 300 habitantes. Estas ayudas estarán exentas del IRPF de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.z) de la Ley del IRPF. Una medida que se complementa a las ya aprobadas en esta legislatura como la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad, la educación gratuita de 0-3 años, la creación del primer parque público de vivienda, la ampliación de las ayudas al alquiler, la nueva Ley de Familias Monoparentales, las ayudas a la conciliación, la bajada de ratios en las aulas para evitar el cierre de las escuelas rurales o el impulso de los servicios Madrugadores y Comedor. Medidas que, gracias a este Plan, recibirán una mayor inversión. “La Rioja ya es el mejor lugar de España para crear una empresa, para crear empleo, es el mejor lugar para vivir. Pero ahora quiero que sea el mejor lugar para tener una familia y tener hijos. Porque si desde un gobierno ayudamos a las empresas, pymes y autónomos a crear empresas y empleo, como no vamos a ayudar a que se creen más familias en La Rioja”, ha afirmado Concha Andreu.