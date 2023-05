Andreu propone un Servicio de Innovación, Economía y Empleo en Igualdad para el emprendimiento de mujeres

La candidata del PSOE a la Presidencia del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha propuesto este viernes la creación de un Servicio de Innovación, Economía y Empleo en Igualdad para “favorecer el emprendimiento de las mujeres, quienes podrán acudir para asesorarse y facilitar el acceso al empleo”.

Andreu, también secretaria general de los socialistas riojanos y presidenta del Ejecutivo regional, se ha reunido con distintas candidatas de su partido a las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo.

En un encuentro informativo, ha recordado que este jueves, 4 de mayo, se publicó en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) la convocatoria para acceder al Plan Corresponsables, una iniciativa del Gobierno de España que gestiona el riojano y que permite que cualquier municipio, con independencia de su tamaño, tiene acceso a un mínimo de 11.500 euros.

Este Plan Corresponsables 2023 pone 11.500 euros a disposición de cada municipio de La Rioja, con una inversión global de 2,5 millones de euros en esta comunidad autónoma para favorecer “la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en el cuidado”, ha destacado.

Hasta ahora, ha precisado, este programa no se había centrado en promover el empleo de calidad, pero, en la actualidad, “las personas que trabajen en el Plan Corresponsables, en cualquier municipio, será con empleos de calidad”. Se dará “prioridad a las mujeres menores de 30 años o mayores de 45 años para dar empleabilidad”, ha explicado.

Este plan, ha apuntado, está dirigido a la monitorización de niños menores de 16 años; y de los servicios prestados en 2022, se beneficiaron 13.435 menores, pertenecientes a 10.875 familias riojanas.

Ha recordado que desde el Gobierno de La Rioja se ha impulsado y modificado la orden de ayudas para la solicitud de excedencia para el cuidado de hijos de 0 a 3 años, "favoreciendo la conservación y la estabilidad en el empleo, ya sean hombres o mujeres"; y se ha incrementado la cuantía en un 25 % para familias numerosas y monoparentales.

Además, ha incidido en “el trabajo continuo” desarrollado para “promocionar la igualdad en la Ley de Función Pública, con planes que no son obligatorios, pero la Administración tiene que dar ejemplo y llevarlos a cabo”. “La vocación del PSOE es que, siempre que se pongan medidas en marcha, sean fruto del diálogo, no solo con diálogo social, sino con todo tipo de asociaciones que promuevan esa necesaria igualdad", porque "habrá un momento en el que no hagan falta políticas de igualdad, pero, mientras tanto, hay que seguir trabajando”, ha concluido.