Ana Palacio, exministra de Asuntos Exteriores y abogada especialista en derecho europeo, ha afirmado que “si queremos entender el mundo del siglo XXI tenemos que dejar el eurocentrismo con el que lo analizamos todo”. Ha añadido que el dominio de Occidente, desde la Revolución Industrial, “ha sido un accidente” y ahora debemos mirar al Indo-Pacífico y a China, que tiene “mucho que aportar en la arquitectura multilateral del mundo”.

Palacio ha intervenido en la primera sesión del seminario de reflexión académica ‘Pensar el siglo XXI’, dirigido por el catedrático de Sociología y expresidente del Real Instituto Elcano, y vicepresidente de UNIR, Emilio Lamo de Espinosa, y organizado por el Consejo Social de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), que preside el exministro Jordi Sevilla.

“Hombres fuertes e instituciones débiles”

El seminario ha sido inaugurado por su director, Emilio Lamo de Espinosa, académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. En su intervención centrada en ‘La era post-occidental: el retorno de Asia’, ha indicado que “el mundo del siglo XXI ha sufrido una gran transformación, debido a causas demográficas y tecnológicas, con una falta de gobernanza global”. En lugar de eso tenemos “una multipolaridad asimétrica, en un mundo neo-westfaliano, de hombres fuertes (Trump, Bolsonaro, Putin) e instituciones débiles”. Ha explicado que estamos en “la tercera gran transformación de la humanidad, después de las revoluciones agrícola e industrial”, pero esta es “más extensa, pues afecta a la totalidad del planeta; más profunda, en tanto que la población urbana ha superado por primera vez a la rural; y más rápida, los ritmos de crecimiento de los países emergentes se han acelerado”.

El crecimiento ha sido asimétrico, pero la gran recesión de 2008 y la pandemia han reforzado esa asimetría. Y China “está recuperando terreno y su economía está superando a la de Occidente”. El relevo en la hegemonía quedó plasmado en una portada del Financial Times de 2014, que daba “la noticia del siglo”, ha subrayado el ponente: “Si en 1872, la economía norteamericana había sobrepasado a la del Imperio Británico y daba comienzo a su hegemonía; en 2014, era China la que comenzaba la suya”. Washington y Pekín mantienen una rivalidad estratégica, y “no hay nadie el puente de mando de la humanidad: porque EEUU se ha ido y China no ha llegado”, sostiene Lamo de Espinosa.

La Unión Europea no está en ese juego de poder global, es “herbívora” no “carnívora”. Y “su poder es económico y regulador, pero no político ni menos militar”. En este sentido, el ponente ha citado la frase del vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell: “La UE tiene que aprender a hablar el lenguaje del poder”.

Lamo de Espinosa ha terminado su intervención preguntando si en el futuro los europeos “seremos capaces de escribir nuestra propia historia o vamos a dejar que la escriban otros”.

“La clave está en la tensión de poder China-EE.UU”

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En el coloquio posterior, moderado por Rafael Puyol, presidente de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), intervinieron el profesor de Ciencia Política de la UNED, José Ignacio Torreblanca, y la exministra Ana Palacio.

Torreblanca ha sostenido que “la única pregunta relevante para saber cómo va a acabar el siglo XXI es preguntarse por la cuestión de China”. El gigante asiático ha salido de un siglo de humillaciones y “toda la problemática de Asia gira en torno a la cuestión de China”, igual que la cuestión de Europa ha gravitado sobre Alemania durante todo el siglo XX.

Respecto a la pregunta ¿qué significa Europa en el mundo bipolar del siglo XXI?, señaló que la clave está en “la tensión de poder entre EEUU y China”. Ante ese pulso, Torreblanca plantea tres opciones que le quedan a la UE: “arrimar el hombro, hacer un tercer polo o ponernos de perfil para ver si escampa”.

La Unión Europea, potencia reguladora

Por su parte, Ana Palacio ha afirmado que “no podemos cuestionar los principios de la civilización (derechos humanos, racionalidad crítica, democracia)”, pero ha añadido que en “la defensa de las reglas” es preciso “hacer adaptaciones para llegar a una intersección” con potencias como China.

Aunque EE.UU. tiene “un grave problema de quiebra interno”, Palacio se ha mostrado optimista ante los intentos deJoe Bidende reconstruir lazos con sus aliados y considera que “EE.UU. está entendiendo que es líder de Occidente, y sería bienvenido su liderazgo”. Y respecto al discutido papel de la Unión Europea, ha recordado que sigue siendo “una potencia reguladora: China, por ejemplo, ha copiado la normativa sobre plásticos”.