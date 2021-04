Jiménez Velilla: "El Gobierno de La Rioja tiene que explicar a los alfareños por qué se toman estas medidas"

Desde esta pasada medianoche, Alfaroha pasado al Nivel 5 del “semáforo” junto con Calahorra y Nájera. A día de hoy, Alfaro es el quinto municipio riojano con más casos activos de coronavirus, concretamente 34.

El alcalde de Alfaro, Julián Jiménez Velilla, reiteraba hoy en COPE Rioja que "no comparte" la decisión del Ejecutivo riojano presidido por Concha Andreu y que considera "desmesuradas" las medidas restrictivas que ello implica. No entiende que se pueda ir al cine o al teatro, aunque sea con limitación de aforo, y que alguien no se pueda comprar unas zapatillas o una camiseta en un pequeño comercio, a partir de las 5 de la tarde.

El alcalde de Alfaro también pedía al Gobierno regional que comunique decisiones tan importantes con antelación suficiente, ya que se enteró de que el municipio pasaba al Nivel 5 pocas horas antes de hacerse público. El Ayuntamiento de Alfaro emitió el miércoles un comunicado oficial tras conocer que la noticia de que la localidad pasa del nivel 4 del 'Semáforo' al 5 ante la evolución epidemiológica del coronavirus. En ese comunicado, el Consistorio alfareño respondía con rotundidad ante unas medidas que considera "demasiado duras".

En el comunicado -que se ha emitió a través de las redes sociales- se explicaba, además, que a lo largo de la mañana el alcalde de la ciudad, Julián Jiménez Velilla, se había puesto en contacto, tanto con la presidenta de La Rioja, Concha Andreu, como con la consejera de Salud, Sara Alba, "para transmitirles la necesidad de revisar las medidas impuestas, ya que se consideran demasiado duras".

El comunicado del Ayuntamiento de Alfaro finaliza pidiendo "prudencia" a la ciudadanía ante la subida de casos de COVID-19 en los últimos días.