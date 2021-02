Alerta entre los dueños de perros en Logroño tras la detección de veneno por las aceras del parque San Miguel

A través de Facebook, Animales Rioja se hace eco de una publicación y la difunde para su conocimiento. Se trata de alertar de la presencia de veneno en la zona del Parque San Miguel de Logroño. En concreto, se trata de raticida.

Los raticidas incluyen anticoagulantes y agentes hipercalcémicos. Si tu perro consume raticida, acude a tu veterinario y llévale el paquete del producto, ya que tal vez haya un antídoto adecuado. Entre los síntomas, se encuentran los vómitos, hemorragias, espasmos y convulsiones, sed y micción frecuente.

¿CÓMO ACTÚAN LOS RATICIDAS?

Los más habituales son los de productos anticoagulantes, como la warfarina, que es el típico de los raticidas. La warfarina es confundida por el organismo del animal con la vitamina K, la cual interviene en la coagulación de la sangre. Esto hace que se bloquee la síntesis de los factores de coagulación (dejan de producirse), lo que provoca que, según vayan pasando los días, el animal sufra hemorragias internas y al final muera.

¿CUÁNTO TARDAN EN HACER EFECTO?

Los factores de coagulación dejan de producirse, por lo cual no es algo instantáneo. Este proceso, hasta que se agotan los factores, suele tardar unos 4-7 días hasta que el animal pueda empezar a mostrar síntomas.

Este efecto retardado es lo que hace que sean tan eficaces en roedores, ya que no sospechan que el causante de la muerte ha sido el cebo envenenado.

¿CÓMO SABER SI MI MASCOTA ESTÁ ENVENENADA CON RATICIDA?

La primera y la más obvia es que le pilléis en el momento. Si esto pasa lo mejor es que llaméis al veterinario para que él os de las pautas correctas, aunque lo más seguro es que os diga que lo llevéis con la mayor brevedad posible a la clínica. Si disponéis de la etiqueta del producto, es recomendable que se la llevéis al veterinario. Si han pasado pocas horas desde la ingestión del veneno, sí se le puede provocar el vómito. Una forma de hacerles vomitar es mezclar agua oxigenada y agua a partes iguales y darle 1 ml por cada kilo de peso vía oral. Si a los 10-15 min no ha vomitado se puede intentar una segunda toma. Si tampoco vomita no sigáis intentándolo.

La segunda opción es que no os deis cuenta de que lo ha ingerido. En este caso el animal estará débil, cansado, aletargado, con dificultad respiratoria… Tendrá las mucosas pálidas por la pérdida de sangre. Puede presentar sangre en la orina, en las heces, en los vómitos y sangrados nasales. También hematomas y contusiones en la piel.

Los gatos también se pueden envenenar al comerse alguna rata o ratón que hayan ingerido previamente este veneno y también habrá que tratarle.

¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO?

Básicamente es la administración de vitamina K1. El tratamiento puede durar hasta 1 mes. Importante llevarles al veterinario y seguir estrictamente las pautas que os digan.