Alberto Bretón confirma a COPE sus reuniones con Alfonso Domínguez y pide la convocatoria urgente del Congreso

Alberto Bretón, precandidato a la presidencia del PP de La Rioja, confirma en COPE que ha mantenido encuentros con Alfonso Domínguez.

"Alfonso Domínguez sí que es un precandidato que se ha anunciado igual que yo y trabajamos en el mismo espacio, compartimos entradas y salidas y conversaciones siempre hay", comienza explicado. Bretón concreta que "es verdad que hace escasos días, el 25 de abril, el presidente del Partido Popular de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, nos convocó en la línea de fijar una posible línea de negociaciones o de reuniones entre nosotros. Eso está abierto, por supuesto, yo nunca me he negado. Podemos decir que, hasta ahora, esas negociaciones formales no han existido pero sí que ha habido cambios de impresiones, en el ámbito del modelo del Congreso".

Alberto Bretón ya ha manifestado en numerosas ocasiones que la convocatoria del Congreso Regional del Partido Popular de La Rioja es urgente. Entiende que es vital sobre todo porque el PP está en la oposición y Ceniceros ya anunció que no continuaría al frente.

"No hay que tener miedo de la voz de los afiliados", defiende Alberto Bretón.