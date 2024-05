La promesa del baloncesto femenino riojano: De jugar en un patio de cole en Logroño al Estudiantes

El baloncesto femenino riojano tiene su mirada puesta en una joven de 16 años. Bueno, no solo el riojano, sino el español. Hablamos de Adriana Díaz.

Una promesa pero también de una realidad ya. Por su edad le corresponde jugar en la categoría cadete de baloncesto, en su segundo año. Sin embargo, sus enormes cualidades y potencial han hecho que desde hace ya más de dos años viva en Madrid, donde juega en el Movistar Estudiantes.





Pero ¿cómo empezó todo? Parece evidente que los genes y la pasión por el basket de su familia han sido claves. Es hija de jugadores. Unos padres que hoy no pueden estar más orgullosos.

Adriana nos cuenta en COPE RIOJA que ha tenido que empezar una nueva vida en Madrid donde "el primer año fue difícil, vine aquí con 14 años, pero mis padres están súper orgullosos y me dicen que es algo increíble lo que estoy haciendo, estoy haciendo muchos sacrificios pero es para cumplir mis sueños".

"Mis padres me van a apoyar siempre, aunque no me tengan en casa", relata con emoción.

Sus recuerdos con el baloncesto se sitúan en el patio del colegio Agustinas de Logroño. Allí comenzó a jugar al basket, después pasó por el Campus Promete.

Adriana podía haber sido futbolista o tenista pero tomó una decisión: Las canchas de baloncesto serían el escenario de su vida. Una deportista con actitud y aptitud, que hace bien todo lo que se le plantea como reto.

Su humildad procede de su educación, de su forma de entender el deporte y la vida. Una vida en la que el esfuerzo y el sacrificio son clave, también la satisfacción y el orgullo.





No solo juega sino que triunfa en un gran equipo y forma parte de la Selección de Madrid. Es más, se convirtió en la MVP de la final del Cadete Femenino con la Selección de Madrid.

Debuta en diciembre con el primer equipo en Liga Femenina y no pudo salir mejor. Recibe un balón en la línea de triple y no se lo pensó. Esa valentía también define a Adriana. Decisión y esfuerzo que cada vez son más visibles en las canchas de baloncesto.





Adriana es además buena estudiante, sabe cómo organizarse. En su día a día no hay tiempo para improvisar ni despistarse. "Curso 4º de E.S.O en un instituto para deportistas y tengo un horario adaptado. Después de clase me voy a entrenar y estudio por las noches", explica en COPE.

La Rioja está pendiente de esta joven que se ha convertido en referente para los chavales que juegan al baloncesto en cualquier equipo, o en cualquier patio de colegio. Referente no solo por su juego sino también por su discreta y humilde forma de ser.

¿Cómo se ve en el futuro? Adriana confiesa que no suele pensar en el futuro, "me centro más en el día a día y en lo que va pasando que, de momento va bien, así que voy a disfrutar y lo que tenga que pasar en un futuro, lo recibo con los brazos abiertos".