La madre de Carolina, la niña asesinada en Logroño, se niega a declarar ante la Policía Nacional

La madre de la niña de cinco años hallada muerta este lunes en el Hotel 'Los Bracos' de Logroño se ha negado a declarar ante la Policía Nacional. No colabora en la investigación. Además, "está serena, dentro de lo que cabe", según ha afirmado su abogado, Pierre Schwart.

Agentes de la Policía Nacional se habían desplazado esta mañana al Hospital San Pedro desde donde habían trasladado a la madre a la Jefatura Superior de Policía para prestar declaración, algo a lo que la mujer se ha negado.

Schwart acompañará a su defendida cuando comparezca esta tarde, a partir de las 17:00 horas, ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Logroño, que será el que decidirá las medidas a adoptar.

Pasará a disposición del al cumplirse las 72 horas desde su detención, que se produjo en el propio Hospital logroñés, donde fue tratada de las autolesiones que se produjo en el hotel.

El delegado del Gobierno en La Rioja, José Ignacio Pérez Sáenz, ya precisó ayer que la madre tiene un actitud poco colaborativa para esclarecer los hechos sobre lo ocurrido.

Por su parte, esta mañana también, el delegado del Gobierno en La Rioja, José Ignacio Pérez, ha desmentido algunas informaciones que apuntaban que la pequeña Carolina sufría una enfermedad grave.

"Ante noticias que dicen que la niña padecía de leucemia, a mí me han transmitido que eso no es así, y que la enfermedad que tenía o podía haber tenido la niña era una neutropenia febril, que sí que tiene que ver con la pérdida de los leucocitos, pero no tiene ningún carácter grave", ha asegurado el delegado a los medios de comunicación.

Con la declaración de la madre, esta tarde en sede judicial, se quiere poner luz a este caso que se inició el lunes pasado a las 09,30 horas cuando la Policía halló el cadáver de la niña, en la habitación 404 del hotel logroñés.

Antes, tal y como informó Delegación del Gobierno, el propio complejo hotelero, situado en la céntrica calle Bretón de los Herreros de la capital riojana, avisó a la Policía, a raíz de la comunicación de un vecino que les había alertado de que estaba viendo a una persona "con intenciones suicidas" en una de las ventanas del hotel.

Una vez allí, comprobaron que había una mujer sentada en el alféizar de la ventana y que presentaba algunos cortes, localizando en el interior de la habitación a una niña de cinco años muerta en la cama, si bien "se desconocía el motivo de la muerte", activándose "el protocolo habitual".

Posteriormente, la madre de Carolina fue trasladada al Hospital, donde estuvo vigilada durante toda la mañana y parte de la tarde, para pasar a ser detenida a última hora de la tarde del lunes. Antes de estos sucesos, el padre había denunciado, el domingo, en el Cuartel de la Guardia Civil de Haro el incumplimiento en la entrega de la niña por parte de la madre - algo que ya había sucedido hasta en tres ocasiones-.

El día de la muerte de la niña, el hermano de la detenida entregó en el propio cuartel jarrero unas cartas de despedida de la madre y de la abuela de la menor, que según señaló posteriormente el delegado del Gobierno en La Rioja, José Ignacio Pérez, "daban indicios que van a cometer más algún acto de abandonar esta vida, más que con respecto a la niña".